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На Херсонщині 12-річну дівчинку вкусила гадюка

На Херсонщині 12-річну дівчинку вкусила гадюка

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 серпня. УНН. Сьогодні вранці на острові Джарилгач у Херсонській області 12-річну дівчинку за ногу вкусила гадюка. Про це журналісту УНН повідомив головний лікар КЗ “Обласний територіальний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф” Херсонської обласної ради Юрій Бовкун.

Бовкун розповів, що повідомлення про те, що 12-річну дівчинку на острові Джарилгач за ногу вкусила гадюка, надійшло о 9:58.

Також, він розповів, що дівчинку госпіталізували до Скадовської центральної районної лікарні, до хірургічного відділення у стані середнього ступеня тяжкості.

Нагадаємо, за минулу добу через укуси змій у лікарні опинилися четверо людей з одного й того ж району Львівської області.

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