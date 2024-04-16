В Харьковской области завершили эвакуацию семей с детьми в одной из громад - ОВА
Киев • УНН
В ответ на усиление обстрелов со стороны противника вдоль границы в Харьковской области продолжается принудительная эвакуация семей с детьми из 47 прифронтовых населенных пунктов, из которых 27 детей и их семьи уже эвакуированы из Липецкой громады в безопасные места.
В Харьковской области в ответ на усиление обстрелов со стороны российских войск по приграничью продолжается принудительная эвакуация семей с детьми, в Липецкой громаде она завершена - 27 детей и их семьи уже выехали, сообщил во вторник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
Детали
По словам Синегубова, "враг усилил обстрелы по пограничью". И, реагируя на террористические действия оккупантов, продолжают эвакуацию семей с детьми в безопасные места.
По Липецкой громаде эвакуационные мероприятия завершены - выехали 27 детей с семьями. Из других определенных населенных пунктов - продолжается. Есть информация о 140 детях, которые с семьями подлежат эвакуации
Напомним
В 47 прифронтовых населенных пунктах Харьковской области объявили обязательную эвакуацию семей с детьми принудительно.
У Лубинца назвали категорию военнопленных по которой сложнее всего вести переговоры с рф
ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля
С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит
Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий
В Харьковской области завершили эвакуацию семей с детьми в одной из громад - ОВА
Будут осматривать школьников, чтобы отправлять в лагеря в рф: на оккупированные территории завезли очередную партию врачей-гастролеров
Теперь решение за парламентом: Конституционный суд Молдовы одобрил референдум о вступлении в ЕС
В США пригрозили Ирану санкциями из-за нападения на Израиль
В Харькове частичное обесточивание, есть перебои в работе транспорта и влияние на водоснабжение - горсовет
Под видом пустых фур: на Черновицкой таможне разоблачена коррупционная схема, которая нанесла 290 млн грн убытков
В Евпатории ночью сгорел зоопарк: погибло более 200 животных
Стефанишина ожидает принятия переговорной рамки по вступлению Украины в ЕС в июне
В Румынию прибывает больше голландских F-16 в Румынии
россияне сбросили КАБ на Золочев в Харьковской области, попали в почту, двое пострадавших - ОВА
Популярные
Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата
Лидер Китая Си Цзиньпин предложил "четыре принципа" для урегулирования в Украине
"Это чистая политика": Зеленский об инициативе Джонсона разделить помощь Украине и Израилю
В Госдепе ответили, почему союзники по-разному защищают Израиль и Украину
Ручное управление или как Минюст способствует рейдерским процессам во время войны
Публикации
Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата
Ручное управление или как Минюст способствует рейдерским процессам во время войны
"Клуб проклятых" или какие риски несет в себе законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"
Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру
Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает
В Харьковской области завершили эвакуацию семей с детьми в одной из громад - ОВА
В ответ на усиление обстрелов со стороны противника вдоль границы в Харьковской области продолжается принудительная эвакуация семей с детьми из 47 прифронтовых населенных пунктов, из которых 27 детей и их семьи уже эвакуированы из Липецкой громады в безопасные места.
Будут осматривать школьников, чтобы отправлять в лагеря в рф: на оккупированные территории завезли очередную партию врачей-гастролеров
российские оккупанты привезли на оккупированные территории врачей из тюмени и санкт-петербурга, чтобы осмотреть школьников и выявить тех, кого нужно отправить в лагеря в россии.
Теперь решение за парламентом: Конституционный суд Молдовы одобрил референдум о вступлении в ЕС
Конституционный суд Молдовы одобрил проведение референдума по вступлению в ЕС 20 октября, что открывает путь к возможным конституционным изменениям, которые будут отражать европейскую идентичность страны и ее интеграционный путь.
В США пригрозили Ирану санкциями из-за нападения на Израиль
Нападение Ирана на Израиль и финансирование боевиков угрожает региональной стабильности и может иметь экономические последствия из-за санкций США, предупредила министр финансов Джанет Йеллен.
В Харькове частичное обесточивание, есть перебои в работе транспорта и влияние на водоснабжение - горсовет
В связи с частичным отключением электроэнергии в Харькове некоторые маршруты транспорта, включая троллейбусы, трамваи и метро, не работают в обычном режиме, а некоторые абоненты испытывают снижение давления воды и есть перебои в работе светофоров.
Под видом пустых фур: на Черновицкой таможне разоблачена коррупционная схема, которая нанесла 290 млн грн убытков
В Черновицкой области разоблачена масштабная схема уклонения от уплаты налогов, которая нанесла государству 290 млн грн убытков, с участием преступной организации, которая незаконно импортировала товары из Турции путем ложного декларирования грузовиков как пустых или маскировки товаров с заниженной таможенной стоимостью.
В Евпатории ночью сгорел зоопарк: погибло более 200 животных
Масштабный пожар вспыхнул в контактном зоопарке в оккупированной Евпатории, Крым, охватив все здание и вызвав гибель более 200 животных.
Стефанишина ожидает принятия переговорной рамки по вступлению Украины в ЕС в июне
Украина ожидает, что Европейский Союз утвердит рамки переговоров по ее вступлению в ЕС в июне, что откроет путь к началу переговорного процесса, как заявила вице-премьер-министр Ольга Стефанишина.
В Румынию прибывает больше голландских F-16 в Румынии
Еще три истребителя F-16 ВВС Нидерландов прибудут в Европейский центр подготовки пилотов F-16 в Румынии для поддержки подготовки украинских пилотов.
россияне сбросили КАБ на Золочев в Харьковской области, попали в почту, двое пострадавших - ОВА
В Харьковской области российские войска обстреляли село Золочев управляемой авиационной бомбой, попав в здание "Укрпочты" и травмировав 57-летнюю женщину и 49-летнего мужчину.