ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

В Харьковской области завершили эвакуацию семей с детьми в одной из громад - ОВА

В Харьковской области завершили эвакуацию семей с детьми в одной из громад - ОВА

Киев  •  УНН

16 апреля 2024, 13:32  •  7422 просмотра

Read in English

В ответ на усиление обстрелов со стороны противника вдоль границы в Харьковской области продолжается принудительная эвакуация семей с детьми из 47 прифронтовых населенных пунктов, из которых 27 детей и их семьи уже эвакуированы из Липецкой громады в безопасные места.

В Харьковской области в ответ на усиление обстрелов со стороны российских войск по приграничью продолжается принудительная эвакуация семей с детьми, в Липецкой громаде она завершена - 27 детей и их семьи уже выехали, сообщил во вторник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Детали

По словам Синегубова, "враг усилил обстрелы по пограничью". И, реагируя на террористические действия оккупантов, продолжают эвакуацию семей с детьми в безопасные места.

По Липецкой громаде эвакуационные мероприятия завершены - выехали 27 детей с семьями. Из других определенных населенных пунктов - продолжается. Есть информация о 140 детях, которые с семьями подлежат эвакуации

- указал Синегубов в Telegram.

Напомним

В 47 прифронтовых населенных пунктах Харьковской области объявили обязательную эвакуацию семей с детьми принудительно. 

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоВойна
Эксклюзив
У Лубинца назвали категорию военнопленных по которой сложнее всего вести переговоры с рф
  •  4446 просмотра

У Лубинца назвали категорию военнопленных по которой сложнее всего вести переговоры с рф

Эксклюзив
ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась
  •  56240 просмотра

ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась

Эксклюзив
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
  •  120480 просмотра

Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка

Эксклюзив
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
15 апреля 2024, 11:30  •  134404 просмотра

Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

Эксклюзив
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
15 апреля 2024, 09:20  •  135802 просмотра

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

Эксклюзив
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
15 апреля 2024, 08:49  •  123146 просмотра

Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)

Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля
15 апреля 2024, 07:40  •  102952 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля

Эксклюзив
С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
12 апреля 2024, 09:57  •  203530 просмотра

С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика

Эксклюзив
Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит
12 апреля 2024, 07:59  •  195687 просмотра

Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит

Эксклюзив
Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий
12 апреля 2024, 06:58  •  195053 просмотра

Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий

Новости по теме
В Харьковской области завершили эвакуацию семей с детьми в одной из громад - ОВА

В Харьковской области завершили эвакуацию семей с детьми в одной из громад - ОВА

  •  7422 просмотра
Будут осматривать школьников, чтобы отправлять в лагеря в рф: на оккупированные территории завезли очередную партию врачей-гастролеров

Будут осматривать школьников, чтобы отправлять в лагеря в рф: на оккупированные территории завезли очередную партию врачей-гастролеров

  •  7504 просмотра
Теперь решение за парламентом: Конституционный суд Молдовы одобрил референдум о вступлении в ЕС

Теперь решение за парламентом: Конституционный суд Молдовы одобрил референдум о вступлении в ЕС

  •  7128 просмотра
В США пригрозили Ирану санкциями из-за нападения на Израиль

В США пригрозили Ирану санкциями из-за нападения на Израиль

  •  6897 просмотра
В Харькове частичное обесточивание, есть перебои в работе транспорта и влияние на водоснабжение - горсовет

В Харькове частичное обесточивание, есть перебои в работе транспорта и влияние на водоснабжение - горсовет

  •  7823 просмотра
Под видом пустых фур: на Черновицкой таможне разоблачена коррупционная схема, которая нанесла 290 млн грн убытков

Под видом пустых фур: на Черновицкой таможне разоблачена коррупционная схема, которая нанесла 290 млн грн убытков

  •  6679 просмотра
В Евпатории ночью сгорел зоопарк: погибло более 200 животных

В Евпатории ночью сгорел зоопарк: погибло более 200 животных

  •  8144 просмотра
Стефанишина ожидает принятия переговорной рамки по вступлению Украины в ЕС в июне

Стефанишина ожидает принятия переговорной рамки по вступлению Украины в ЕС в июне

  •  9230 просмотра
В Румынию прибывает больше голландских F-16 в Румынии

В Румынию прибывает больше голландских F-16 в Румынии

  •  8175 просмотра
россияне сбросили КАБ на Золочев в Харьковской области, попали в почту, двое пострадавших - ОВА

россияне сбросили КАБ на Золочев в Харьковской области, попали в почту, двое пострадавших - ОВА

  •  8610 просмотра

Популярные

Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата

Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата

  •  109794 просмотра
Лидер Китая Си Цзиньпин предложил "четыре принципа" для урегулирования в Украине

Лидер Китая Си Цзиньпин предложил "четыре принципа" для урегулирования в Украине

  •  60052 просмотра
"Это чистая политика": Зеленский об инициативе Джонсона разделить помощь Украине и Израилю

"Это чистая политика": Зеленский об инициативе Джонсона разделить помощь Украине и Израилю

  •  42981 просмотра
В Госдепе ответили, почему союзники по-разному защищают Израиль и Украину

В Госдепе ответили, почему союзники по-разному защищают Израиль и Украину

  •  48274 просмотра
Ручное управление или как Минюст способствует рейдерским процессам во время войны

Ручное управление или как Минюст способствует рейдерским процессам во время войны

  •  128819 просмотра

Публикации

Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата

Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата

  •  109794 просмотра
Ручное управление или как Минюст способствует рейдерским процессам во время войны

Ручное управление или как Минюст способствует рейдерским процессам во время войны

  •  128819 просмотра
"Клуб проклятых" или какие риски несет в себе законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

"Клуб проклятых" или какие риски несет в себе законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

12 апреля 2024, 06:00  •  340961 просмотра
Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру

Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру

11 апреля 2024, 08:47  •  377269 просмотра
Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает

Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает

11 апреля 2024, 05:00  •  391828 просмотра

В Харьковской области завершили эвакуацию семей с детьми в одной из громад - ОВА

В ответ на усиление обстрелов со стороны противника вдоль границы в Харьковской области продолжается принудительная эвакуация семей с детьми из 47 прифронтовых населенных пунктов, из которых 27 детей и их семьи уже эвакуированы из Липецкой громады в безопасные места.

Общество •   •  7422 просмотра
В Харьковской области завершили эвакуацию семей с детьми в одной из громад - ОВА

Будут осматривать школьников, чтобы отправлять в лагеря в рф: на оккупированные территории завезли очередную партию врачей-гастролеров

российские оккупанты привезли на оккупированные территории врачей из тюмени и санкт-петербурга, чтобы осмотреть школьников и выявить тех, кого нужно отправить в лагеря в россии.

Война •   •  7504 просмотра
Будут осматривать школьников, чтобы отправлять в лагеря в рф: на оккупированные территории завезли очередную партию врачей-гастролеров

Теперь решение за парламентом: Конституционный суд Молдовы одобрил референдум о вступлении в ЕС

Конституционный суд Молдовы одобрил проведение референдума по вступлению в ЕС 20 октября, что открывает путь к возможным конституционным изменениям, которые будут отражать европейскую идентичность страны и ее интеграционный путь.

Новости Мира •   •  7128 просмотра
Теперь решение за парламентом: Конституционный суд Молдовы одобрил референдум о вступлении в ЕС

В США пригрозили Ирану санкциями из-за нападения на Израиль

Нападение Ирана на Израиль и финансирование боевиков угрожает региональной стабильности и может иметь экономические последствия из-за санкций США, предупредила министр финансов Джанет Йеллен.

Новости Мира •   •  6897 просмотра
В США пригрозили Ирану санкциями из-за нападения на Израиль

В Харькове частичное обесточивание, есть перебои в работе транспорта и влияние на водоснабжение - горсовет

В связи с частичным отключением электроэнергии в Харькове некоторые маршруты транспорта, включая троллейбусы, трамваи и метро, не работают в обычном режиме, а некоторые абоненты испытывают снижение давления воды и есть перебои в работе светофоров.

Общество •   •  7823 просмотра
В Харькове частичное обесточивание, есть перебои в работе транспорта и влияние на водоснабжение - горсовет

Под видом пустых фур: на Черновицкой таможне разоблачена коррупционная схема, которая нанесла 290 млн грн убытков

В Черновицкой области разоблачена масштабная схема уклонения от уплаты налогов, которая нанесла государству 290 млн грн убытков, с участием преступной организации, которая незаконно импортировала товары из Турции путем ложного декларирования грузовиков как пустых или маскировки товаров с заниженной таможенной стоимостью.

Криминал и ЧП •   •  6679 просмотра
Под видом пустых фур: на Черновицкой таможне разоблачена коррупционная схема, которая нанесла 290 млн грн убытков

В Евпатории ночью сгорел зоопарк: погибло более 200 животных

Масштабный пожар вспыхнул в контактном зоопарке в оккупированной Евпатории, Крым, охватив все здание и вызвав гибель более 200 животных.

Общество •   •  8144 просмотра
В Евпатории ночью сгорел зоопарк: погибло более 200 животных

Стефанишина ожидает принятия переговорной рамки по вступлению Украины в ЕС в июне

Украина ожидает, что Европейский Союз утвердит рамки переговоров по ее вступлению в ЕС в июне, что откроет путь к началу переговорного процесса, как заявила вице-премьер-министр Ольга Стефанишина.

политика •   •  9230 просмотра
Стефанишина ожидает принятия переговорной рамки по вступлению Украины в ЕС в июне

В Румынию прибывает больше голландских F-16 в Румынии

Еще три истребителя F-16 ВВС Нидерландов прибудут в Европейский центр подготовки пилотов F-16 в Румынии для поддержки подготовки украинских пилотов.

Новости Мира •   •  8175 просмотра
В Румынию прибывает больше голландских F-16 в Румынии

россияне сбросили КАБ на Золочев в Харьковской области, попали в почту, двое пострадавших - ОВА

В Харьковской области российские войска обстреляли село Золочев управляемой авиационной бомбой, попав в здание "Укрпочты" и травмировав 57-летнюю женщину и 49-летнего мужчину.

Война •   •  8610 просмотра
россияне сбросили КАБ на Золочев в Харьковской области, попали в почту, двое пострадавших - ОВА