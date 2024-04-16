В Харьковской области завершили эвакуацию семей с детьми в одной из громад - ОВА

В Харьковской области в ответ на усиление обстрелов со стороны российских войск по приграничью продолжается принудительная эвакуация семей с детьми, в Липецкой громаде она завершена - 27 детей и их семьи уже выехали, сообщил во вторник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Детали

По словам Синегубова, "враг усилил обстрелы по пограничью". И, реагируя на террористические действия оккупантов, продолжают эвакуацию семей с детьми в безопасные места.

По Липецкой громаде эвакуационные мероприятия завершены - выехали 27 детей с семьями. Из других определенных населенных пунктов - продолжается. Есть информация о 140 детях, которые с семьями подлежат эвакуации - указал Синегубов в Telegram.

Напомним

В 47 прифронтовых населенных пунктах Харьковской области объявили обязательную эвакуацию семей с детьми принудительно.