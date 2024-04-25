На Харьковщине в результате атак россиян поврежден инфраструктурный объект - МВД

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Российско-оккупационные войска обстреляли объект инфраструктуры в Балаклее Харьковской области, в результате чего ранения получили по меньшей мере семь человек.
Для реальной безопасности в мире мы должны оттеснить Россию на ее территорию - Зеленский
Президент Зеленский заверил, что вся американская помощь Украине используется прозрачно, каждый доллар отчитывается, и подчеркнул необходимость оттеснить Россию на ее территорию для достижения реальной безопасности.
В рф неизвестный бросил коктейль Молотова в офис "единой россии" - СМИ
В российском городе Сергиев Посад неизвестный пытался поджечь офис партии "единая россия" коктейлем Молотова, повредив фасад и вывеску с графиком работы.
Волошин: ситуация на Востоке сложная, но контролируемая Силами Обороны
Ситуация на востоке Украины остается напряженной, но контролируемой Силами обороны, самыми горячими районами остаются Бахмут, Авдеевка и Новопавловский, где россияне штурмуют украинские позиции.
Зеленский провел Ставку: говорили о защите, фронте и изготовлении оружия
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание, на котором обсудил вопросы обороны, защиты жизненно важных объектов, ситуацию на фронте, усиление производителей оружия и заключение новых контрактов на производство оружия в Украине с иностранными партнерами.
россия украла и разрушила более миллиона музейных объектов Украины
россия похитила или уничтожила более миллиона украинских музейных предметов, что составляет огромный вред культурному наследию Украины и является свидетельством геноцида против украинского народа.
Взрывы раздаются в Херсоне: оккупанты атакуют город
В Херсоне раздавались взрывы, когда российские войска атаковали с оккупированного левого берега, что побудило жителей города искать укрытие.
Байден подписал закон о потенциальном запрете TikTok в США. Его кампания все равно планирует остаться в приложении
Байден подписал закон, который мог бы запретить TikTok в США, в то время как его кампания использовала платформу и работала с инфлюэнсерами.
В пригороде Херсона спасатели попали под повторный обстрел россиян
Враг атаковал пригород Херсона, подожгли жилой дом и нанеся ущерб спасателям ударами беспилотников.
Кулеба: отчет ОБСЕ подтверждает систематические военные преступления рф в отношении задержанных украинских гражданских
Отчет Московского механизма ОБСЕ свидетельствует о систематической и масштабной кампании произвольного задержания россией украинских гражданских лиц, что является военными преступлениями, преступлениями против человечности и нарушениями международного права, и поможет определить конкретных россиян, которые должны быть привлечены к ответственности.