На Харьковщине в результате атак россиян поврежден инфраструктурный объект - МВД

Оккупационные войска рф обстреляли инфраструктурный объект в Балаклее на Харьковщине. В результате вражеской атаки ранены по меньшей мере семь человек. Об этом сообщили в МВД Украины, передает УНН.

Детали

Харьковщина. Сегодня днем военные рф обстреляли инфраструктурный объект Балаклеи. 6 человек получили ранения (на момент публикации известно о 7 пострадавших - ред.). У них легкие телесные повреждения - резюмировали правоохранители.

На месте происшествия работают все необходимые службы: оказывают помощь пострадавшим и документируют последствия вражеского обстрела.

Удар рф по Балаклее: количество пострадавших возросло до семи