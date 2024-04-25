Удар рф по Балаклее: количество пострадавших возросло до семи

В результате удара рф по Балаклее, что в Харьковской области, количество пострадавших возросло до семи. Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

Количество пострадавших увеличилось до семи - сообщил Синегубов.

Ранее

Как сообщил Синегубов, оккупанты ударили по Балаклее Изюмского района.

"Есть попадания возле железнодорожного вокзала. Предварительно, пять человек пострадали - три женщины и двое мужчин. Детали устанавливаются. Все службы работают на месте", - сообщил глава ОВА.