Удар рф по Балаклее: количество пострадавших возросло до семи

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42-летний житель Волчанска был приговорен к 15 годам заключения за шпионаж в пользу россии за оборонительными границами Харькова, собирая информацию о местах дислокации и передвижения украинских войск.
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Тракторист чудом избежал ранений, когда его трактор наехал на мину и взорвался во время обработки поля в Херсонской области, где потенциально заминировано почти 280 000 гектаров земли.
В Украине внедрят систему грантов на обучение: парламент принял решение
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Второй транш Ukraine Facility на 1,5 млрд евро: куда пойдут средства
Украина получила 1,5 млрд евро от ЕС в рамках программы "Украина" средства направят на финансирование дефицита бюджета. Всего до конца года, при условии выполнения обязательств, общий объем помощи от ЕС достигнет 16 млрд евро.
Рада снова планирует рассмотреть вопрос введения моратория на банкротство государственных объектов критической инфраструктуры
Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект о введении моратория на банкротство государственных объектов критической инфраструктуры во время военного положения и в течение 2 лет после его отмены.
Вступление Украины в ЕС не повлечет значительных финансовых проблем - еврокомиссар
Вступление Украины в ЕС не повлечет значительных финансовых трудностей, требуя лишь 20% увеличения бюджета ЕС или 0,2% европейского экономического производства, что является достойной инвестицией, учитывая огромный экономический потенциал Украины, по словам еврокомиссара по бюджетным вопросам Йоханнеса Хана.
лукашенко снова наговорил об Украине: в ЦПД назвали его заявления частью информационной кампании кремля
Заявления лукашенко являются частью информационной кампании кремля, направленной на усиление напряженности на северной границе Украины, сообщает украинский Центр противодействия дезинформации.