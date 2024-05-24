На Харьковщине Силы обороны отбили атаку рф в направлении Липцев, вблизи Ивановки противник имеет частичный успех - Генштаб

С начала суток по состоянию на 10.00 24 мая произошло 37 боевых столкновений. На Харьковском направлении украинские войска отбили атаку в направлении Липцев. Сейчас продолжаются боевые действия в районах Глубокого и Волчанска. Вблизи Ивановки враг имеет частичный успех. Об этом говорится в сводке Генштаба, передает УНН.

Детали

В пятницу захватчики совершили 494 обстрела позиций Сил обороны и населенных пунктов, в том числе - 10 из РСЗО. Враг нанес один авиаудар с применением управляемой авиабомбы. Также российские захватчики задействовали 13 дронов-камикадзе.

Как указали в Генштабе Силы обороны Украины продолжают сосредотачивать основные усилия в Таврическом, Донецком и Слобожанском операционных районах с целью срыва планов оккупантов по продвижению в Донецкой, Луганской и части Харьковской областей. Украинские воины уверенно удерживают позиции и уничтожают захватчика, иногда контратакуют.

На Харьковском направлении российский агрессор трижды пытался штурмовать позиции украинской армии.

Силы обороны отбили атаку в направлении населенного пункта Липцы. Продолжаются боевые действия в районах Глубокого и Волчанска. Ситуация контролируемая, потерь позиций не допущено. В то же время наши подразделения продолжают мероприятия по усилению устойчивости обороны - говорится в сводке Генштаба.

За минувшие сутки общие потери захватчиков на этом направлении составили 137 человек, из них 31 - безвозвратные, и 23 единицы вооружений и военной техники. Уничтожен один вражеский танк, две пушки, одна РСЗО, БпЛА, два автомобиля, пять единиц спецтехники. Повреждены - два танка, одна ББМ, шесть пушек, и два автомобиля противника.

На Купянском направлении с начала суток происходили десять боевых столкновений. Украинские защитники успешно отбили одну атаку российских захватчиков в направлении Дружелюбовки. В районах Петропавловки, Ивановки, Стельмаховки, Невского и Дружелюбовки бои продолжаются.

Вблизи Ивановки противник имеет частичный успех. Силами обороны принимаются меры по стабилизации обстановки - указали в Генштабе.

Вчера оккупанты потеряли на Купянском направлении 353 человека (из них 117 - безвозвратных) и 81 единицу ВВТ. В частности, уничтожены танк, две боевые бронемашины, два автомобиля, 68 БпЛА. Повреждены танк, две ББМ, три пушки, два автомобиля. Также взлетели в воздух блиндаж и пять складов боеприпасов.

На Лиманском направлении продолжается отпор попыткам российских захватчиков продвинуться в Серебрянском лесу. На Северском направлении украинские воины отражают атаку противника в районе Спирного. Потерь позиций не допущено, ситуация контролируемая, заверили в Генштабе.

На Краматорском направлении с начала суток наши подразделения помешали атаке противника в направлении Клищиевки. Враг успеха не имел.

На Покровском направлении по данным Генштаба, ситуация контролируемая. Интенсивность боевых действий сегодня снизилась, в настоящее время противник не осуществлял наступательных действий. За минувшие сутки враг потерял здесь всего 263 человека в живой силе. Также вчера наши воины уничтожили российский штурмовик Су-25, по одному авто и ББМ. Поврежден один танк и две боевые бронированные машины противника.

На Кураховском направлении украинские воины уже отбили три атаки оккупантов. Враг в настоящее время продолжает наступательные действия в районе Красногоровки. Ситуация под контролем Сил обороны.

На Ореховском направлении остановлена атака российских захватчиков вблизи Новоданиловки.

На Приднепровском направлении, на плацдармах на левом берегу реки Днепр, была отражена атака врага в районе Крынок. При этом наши воины проводят мероприятия по усилению оборонительных рубежей.

На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.

Дополнение

По уточненной информации, за прошедшие сутки враг нанес по позициям наших войск и населенным пунктам три ракетных удара с применением 13 ракет, 57 авиаударов с применением 97 КАБов, более 987 ударов дронами-камикадзе, из которых fpv - 978. Также оккупанты совершили более четырех тысяч обстрелов из различных видов вооружения, в том числе 147 - с применением реактивных систем залпового огня.

Общие потери российских захватчиков за минувшие сутки составили 1240 человек убитыми и ранеными.

В течение суток на фронте зафиксировано 113 боевых столкновений - Генштаб