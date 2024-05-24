На Харьковщине Силы обороны отбили атаку рф в направлении Липцев, вблизи Ивановки противник имеет частичный успех - Генштаб

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп
  •  50530 просмотра

Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп

Эксклюзив
"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам
  •  93380 просмотра

"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg
  •  79446 просмотра

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg

Эксклюзив
"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею
  •  80154 просмотра

"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею

Эксклюзив
Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"
  •  109664 просмотра

Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"

Эксклюзив
россия через подсанкционного Альперина и его друзей пытается заблокировать зерновой коридор
  •  109447 просмотра

россия через подсанкционного Альперина и его друзей пытается заблокировать зерновой коридор

Эксклюзив
Опыт и знания: эксперт рассказал, почему специалистов КНИИСЭ надо привлечь к формированию Реестра оборудования по производству табачной продукции
23 мая 2024, 09:55  •  123221 просмотра

Опыт и знания: эксперт рассказал, почему специалистов КНИИСЭ надо привлечь к формированию Реестра оборудования по производству табачной продукции

Эксклюзив
Коррупционер высшего сорта: эксперт о планах Гетманцева разрешить бронирование «клуба белого бизнеса»
23 мая 2024, 08:25  •  126304 просмотра

Коррупционер высшего сорта: эксперт о планах Гетманцева разрешить бронирование «клуба белого бизнеса»

Эксклюзив
В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины
22 мая 2024, 10:38  •  161996 просмотра

В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины

Эксклюзив
Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"
22 мая 2024, 09:04  •  153644 просмотра

Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"

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Без "ограниченно годных": Минздрав объяснил новые правила мобилизации

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Венгрия работает над "переопределением" членства в НАТО - Орбан

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Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?

Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?

23 мая 2024, 06:00  •  189671 просмотра
Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Детальная хронология конфликта

Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Детальная хронология конфликта

22 мая 2024, 06:00  •  228948 просмотра
Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

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20 мая 2024, 12:30  •  327441 просмотра

На Харьковщине Силы обороны отбили атаку рф в направлении Липцев, вблизи Ивановки противник имеет частичный успех - Генштаб

Силы обороны Украины отбили российскую атаку в направлении Липцев на Харьковщине, но враг имел частичный успех под Ивановкой.

Война •   •  3945 просмотра
На Харьковщине Силы обороны отбили атаку рф в направлении Липцев, вблизи Ивановки противник имеет частичный успех - Генштаб

12-летнего ребенка на велосипеде насмерть сбил автомобиль в Винницкой области

В селе Нестерварка Тульчинского района Винницкой области 12-летний местный житель погиб после того, как его сбил водитель автомобиля Toyota, когда он перебегал дорогу в неустановленном месте.

Криминал и ЧП •   •  4675 просмотра
12-летнего ребенка на велосипеде насмерть сбил автомобиль в Винницкой области

Без "ограниченно годных": Минздрав объяснил новые правила мобилизации

Министерство здравоохранения пояснило, что диагноз "ограниченно годный", который использовался в мирное время, был отменен, и теперь существуют только категории "годный" и "непригодный" для военной службы во время военного положения.

Война •   •  6873 просмотра
Без "ограниченно годных": Минздрав объяснил новые правила мобилизации

Венгрия работает над "переопределением" членства в НАТО - Орбан

Венгрия работает над "переопределением" членства в НАТО, сказал Орбан.

Война •   •  6686 просмотра
Венгрия работает над "переопределением" членства в НАТО - Орбан

Чипы Samsung с искусственным интеллектом не прошли тесты: выявлен ряд проблем

Новейшие чипы высокоскоростной памяти (HBM) Samsung провалили тесты Nvidia на использование в процессорах искусственного интеллекта из-за проблем с тепловыделением и энергопотреблением.

Технологии •   •  5229 просмотра
Чипы Samsung с искусственным интеллектом не прошли тесты: выявлен ряд проблем

В Луцке водитель избил женщину, которая якобы переходила дорогу в неустановленном месте: правоохранители установили его личность

В Луцке полиция установила личность водителя, который 22 мая избил женщину, которая якобы переходила дорогу в неположенном месте. Видео инцидента распространилось в социальных сетях.

Общество •   •  6339 просмотра
В Луцке водитель избил женщину, которая якобы переходила дорогу в неустановленном месте: правоохранители установили его личность

Черкасчанин обманул военного более чем на 45 тысяч гривен

31-летний ранее судимый житель Черкасс присвоил более 45 000 гривен военнослужащего, получив несанкционированный доступ к его финансовому счету.

Общество •   •  6444 просмотра
Черкасчанин обманул военного более чем на 45 тысяч гривен

Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп

Конфликт вокруг зернового терминала «Олимпикс» в Одессе может негативно повлиять на инвестиционную привлекательность Украины, считает Богдан Кицак, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития.

Экономика •   •  46734 просмотра
Эксклюзив
Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп

Армия рф обстреляла пограничье Черниговской области из минометов: 46 взрывов

Российские войска обстреляли границу Черниговской области из различных видов оружия, зафиксировав 46 взрывов, вероятно, из 120-мм минометов, в направлении нескольких сел, но о жертвах среди местного населения не сообщалось.

Война •   •  8576 просмотра
Армия рф обстреляла пограничье Черниговской области из минометов: 46 взрывов

Время графиков отключений света на сегодня изменили - Yasno

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго", как сообщается, изменила время графиков отключений на сегодня - с 11 часов до 14 часов без отключений.

Общество •   •  7664 просмотра
Время графиков отключений света на сегодня изменили - Yasno