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На Харківщини Сили оборони відбили атаку рф в напрямку Ліпців, поблизу Іванівки противник має частковий успіх - Генштаб

На Харківщини Сили оборони відбили атаку рф в напрямку Ліпців, поблизу Іванівки противник має частковий успіх - Генштаб

Київ • УНН

 • 17795 перегляди

Сили оборони України відбили російську атаку в напрямку Ліпців на Харківщині, але ворог мав частковий успіх під Іванівкою.

З початку доби станом на 10.00 24 травня відбулося 37 бойових зіткнень. На Харківському напрямку українські війська відбили атаку в напрямку Липців. Наразі тривають бойові дії в районах Глибокого та Вовчанська. Поблизу Іванівки ворог має частковий успіх. Про це йдеться у зведенні Генштабу, передає УНН.

Деталі

У  п’ятницю загарбники здійснили 494 обстріли позицій Сил оборони та населених пунктів, у тому числі – 10 з РСЗВ. Ворог завдав одного авіаудару із застосуванням керованої авіабомби. Також російські загарбники задіяли 13 дронів-камікадзе.

Як вказали в Генштабі Сили оборони України продовжують зосереджувати основні зусилля в Таврійському, Донецькому і Слобожанському операційних районах з метою зриву планів окупантів щодо просування у Донецькій, Луганській та частині Харківської областей. Українські воїни впевнено утримують позиції та нищать загарбника, подекуди контратакують.

На Харківському напрямку російський агресор тричі намагався штурмувати позиції українського війська.

Сили оборони відбили атаку в напрямку населеного пункту Липці. Тривають бойові дії в районах Глибокого та Вовчанська. Ситуація контрольована, втрат позицій не допущено. Водночас наші підрозділи продовжують заходи з посилення стійкості оборони

- йдеться у зведенні Генштабу.

За минулу добу загальні втрати загарбників на цьому напрямку склали 137 осіб, із них 31 – безповоротні, та 23 одиниці озброєнь і військової техніки. Знищено один ворожий танк, дві гармати, одну РСЗВ, БпЛА, два автомобілі, п’ять одиниць спецтехніки. Пошкоджено – два танки, одну ББМ, шість гармат, та два автомобілі противника.

На Куп’янському напрямку з початку доби відбувалися десять бойових зіткнень. Українські захисники успішно відбили одну атаку російських загарбників у напрямку Дружелюбівки. В районах Петропавлівки, Іванівки, Стельмахівки, Невського та Дружелюбівки бої продовжуються.

Поблизу Іванівки противник має частковий успіх. Силами оборони вживаються заходи щодо стабілізації обстановки

- вказали у Генштабі.

Учора окупанти втратили на Куп’янському напрямку 353 особи (з них 117 – безповоротних) та 81 одиницю ОВТ. Зокрема, знищено танк, дві бойові бронемашини, два автомобілі, 68 БпЛА. Пошкоджено танк, дві ББМ, три гармати, два автомобілі. Також злетіли у повітря бліндаж та п’ять складів боєприпасів.

На Лиманському напрямку триває відсіч спробам російських загарбників просунутися в Серебрянському лісі.  На Сіверському напрямку українські воїни відбивають атаку противника в районі Спірного. Втрат позицій не допущено, ситуація контрольована, запевнили у Генштабі.

На Краматорському напрямку від початку доби наші підрозділи стали на заваді атаці противника в напрямку Кліщіївки. Ворог успіху не мав.

На Покровському напрямку за даними Генштабу, ситуація контрольована. Інтенсивність бойових дій сьогодні знизилася, на цей час противник не здійснював наступальних дій. За минулу добу ворог втратив тут загалом 263 особи в живій силі. Також учора наші воїни знищили російський штурмовик Су-25, по одному авто і ББМ. Пошкоджено один танк та дві бойові броньовані машини противника.

На Курахівському напрямку українські воїни вже відбили три атаки окупантів. Ворог на даний час продовжує наступальні дії в районі Красногорівки. Ситуація під контролем Сил оборони.

На Оріхівському напрямку зупинено атаку російських загарбників поблизу Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку, на плацдармах на лівому березі річки Дніпро, було відбито атаку ворога в районі Кринок. При цьому наші воїни проводять заходи з посилення оборонних рубежів.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.

Доповнення

За уточненою інформацією, минулої доби ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах три ракетні удари із застосуванням 13 ракет, 57 авіаударів із застосуванням 97 КАБів, понад 987 ударів дронами-камікадзе, з яких fpv – 978. Також окупанти здійснили понад чотири тисячі обстрілів з різних видів озброєння, в тому числі 147 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Загальні втрати російських загарбників за минулу добу склали 1240 осіб вбитими та пораненими.

Протягом доби на фронті зафіксовано 113 бойових зіткнень - Генштаб24.05.24, 09:56 • 17539 переглядiв

Тетяна Краєвська

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