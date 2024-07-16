В Харьковской области россияне ночью ударили по ферме, снова горел лес, есть пострадавшие

В Киеве произошел пожар в бизнес-центре на Печерске: есть пострадавшие 14 часов назад • 26419 просмотра

Жара в Киеве установила в июле уже 10 рекордов 20 часов назад • 29503 просмотра

В Киеве с начала вторжения рф погиб 201 человек, в том числе 10 детей, 680 человек ранены - КГВА 23 часа назад • 35719 просмотра

Ракетная атака рф на Киев 8 июля: в больницах столицы до сих пор 28 взрослых и 5 детей 23 часа назад • 83200 просмотра