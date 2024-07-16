В Харьковской области россияне ночью ударили по ферме, снова горел лес, есть пострадавшие
Киев • УНН
В Харьковской области за минувшие сутки российские войска обстреляли четыре района, нанеся ущерб фермерскому хозяйству, жилым домам и ранив двух человек, а также вызвав пожары в лесу и на открытых территориях.
В Харьковской области за минувшие сутки российские войска обстреляли четыре района, в том числе КАБами, ночью попали по фермерскому хозяйству, из-за вражеских ударов снова горел лес, известно о двух пострадавших, сообщил во вторник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
Детали
По словам Синегубова, вражеские обстрелы фиксировали:
- 01:01, Изюмский район, село Липчановка, фермерское хозяйство. В результате обстрела горело складское здание.
- 23:46, Купянский район, поселок Купянск-Узловой. В результате обстрела горели хозяйственная постройка, девять частных домов.
- 23:30 Купянский район, село Кондрашовка. В результате обстрела КАБ повреждены шесть частных домов. Травмированы 52-летний мужчина и 51-летняя женщина.
- 18:18, Чугуевский район, поселок Белый Колодец. В результате обстрела КАБ-3 УМПБ Д-30 горели конструктивные элементы двух хозяйственных построек. Повреждены шесть жилых домов.
- 18:05, Купянский район, село Березовое, за пределами. В результате обстрела горела трава на открытой территории.
- 13:37, Харьковский район, село Русские Тишки. В результате минометного обстрела горели частный дом, две хозяйственные постройки.
- 12:00, Купянский район, город Купянск. В результате обстрела горел лес.
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