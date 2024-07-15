Украинские прокуроры принимают меры для привлечения к уголовной ответственности командиров вс рф, которые отдавали приказы на бомбардировку Харькова и области в 2024 году, а также в предыдущих годах.

Пишет УНН с ссылкой на интервью руководителя Харьковской областной прокуратуры Александра Фильчакова.

Детали

Прокуроры устанавливают виновников военных преступлений на территории Харьковской области по фактам авиационных ударов по гражданскому населению.

На вопрос об объявлении подозрений командирам вс рф, начальник Харьковской областной прокуратуры сообщил следующее:

Принимаются меры по привлечению к уголовной ответственности трех командиров 6 армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны воздушно-космических сил российской федерации, которые отдавали приказы на бомбардировку Харькова в мае и июне 2024 года. Речь идет об обстреле "Эпицентра". Один из фигурантов дела об обстреле "Эпицентра" - генерал Маковецкий.

Он уроженец города Чугуев. Указывается, что Маковецкий непосредственно отдавал приказы летчику Криштопе, который бомбил города Харьковщины, - тогда погибло много гражданских лиц, в том числе дети. Маковецкий, по данным следствия, отдавал непосредственное указание на бомбардировку и уничтожение Оскольской плотины. Подозрение по ст. 441 Уголовного кодекса (экоцид).

Генштаб: под постоянной бомбардировкой врага Харьковщина, также оккупанты пытаются потеснить ВСУ на Покровском направлении

Кроме того, решается вопрос относительно сообщения о подозрении российским военным преступникам по факту обстрела Чугуевского района из "Градов".

Там начальник штаба - заместитель командира 18 мотострелковой дивизии 11 Армейского корпуса Балтийского флота Западного военного округа Лазарев отдавал приказы, подозрения согласованы. Он отдавал батальону приказы непосредственно на обстрелы гражданских объектов. Три человека погибли, многие получили ранения, ряд гражданских объектов были разрушены - сообщил руководитель Харьковской областной прокуратуры.

Есть согласованные подозрения относительно пыток в Балаклее. Там 5 подозрений по населенному пункту Довгалевка Балаклейского района, где были и убийства, и пытки гражданского населения.

Что касается перспектив в этих делах:

Эти люди, которые виновны в преступлениях против гражданского населения Украины, они всю свою жизнь будут скрываться в российской федерации. Но эти подозреваемые останутся в худшем состоянии, они будут постоянно находиться в стране, они невыездные. (...) Если они будут пытаться туда приехать, они будут задержаны и переданы прокурорам МУС. - заявил Александр Фильчаков.

По Харьковской области враг бил дронами и КАБами: горел лес, есть пострадавшие