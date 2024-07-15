По Харьковской области враг бил дронами и КАБами: горел лес, есть пострадавшие
Киев • УНН
В Харьковской области российские войска обстреляли несколько районов, вызвав пожары, есть пострадавшие.
В Харьковской области за минувшие сутки российские войска обстреляли три района, били в том числе FPV-дронами, КАБами, произошел лесной пожар, известно о двух пострадавших, в Купянске от взрыва погиб человек, сообщил в понедельник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
Детали
По словам Синегубова, зафиксированы вражеские обстрелы:
- 20:30, город Купянск. В результате вражеского обстрела FPV-дроном повреждено асфальтовое покрытие.
- 17:30, Богодуховский район, поселок Золочев. Удар FPV-дроном "Ланцет" по территории на трассе Т21-03 Золочев-Александровка.
- 16:48, Изюмский район, село Богуславка. В результате обстрела КАБ горели 3 хозяйственные постройки. Пострадал 21-летний мужчина.
- 16:45, Купянский район, село Ковшаровка, вблизи "Путевая механическая станция", Купянский лесхоз. В результате обстрела КАБ горела лесная подстилка. Разрушена крыша двухэтажки, повреждены окна и двери. Пострадала 53-летняя женщина.
- 12:00, Купянский район, село Кругляковка. В результате обстрела разрушена квартира.
По его словам, в 09:31 в Купянске в результате взрыва технического устройства погиб 42-летний мужчина.
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