По Харьковской области враг бил дронами и КАБами: горел лес, есть пострадавшие

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Столтенберг высказался против сбивания Польшей российских ракет

Столтенберг высказался против сбивания Польшей российских ракет

  •  97861 просмотра
Национальная гвардия и Красный Крест Украины подписали соглашение о сотрудничестве для поддержки ветеранов

Национальная гвардия и Красный Крест Украины подписали соглашение о сотрудничестве для поддержки ветеранов

  •  100532 просмотра
В России сообщили об отражении атаки дронов на Крым

В России сообщили об отражении атаки дронов на Крым

  •  104565 просмотра
ФБР расследует нападение на Трампа как внутренний терроризм

ФБР расследует нападение на Трампа как внутренний терроризм

  •  100952 просмотра
В Черном море отсутствуют вражеские ракетоносители - ВМС

В Черном море отсутствуют вражеские ракетоносители - ВМС

  •  84832 просмотра
публикации
Некоторые иностранные поставщики прибегали к шантажу ритейлеров, чтобы вернуть средства

Некоторые иностранные поставщики прибегали к шантажу ритейлеров, чтобы вернуть средства

12 июля 2024, 11:08  •  190773 просмотра
Передовые разработки или скрытая аренда: чем на самом деле занималось НААН на государственных землях

Передовые разработки или скрытая аренда: чем на самом деле занималось НААН на государственных землях
Эксклюзив

12 июля 2024, 06:57  •  191194 просмотра
Для усовершенствования fpv-дронов рф может использовать ІТ-школы Ипатова, фирма которого работает на украинском терминале "Олимпекс"

Для усовершенствования fpv-дронов рф может использовать ІТ-школы Ипатова, фирма которого работает на украинском терминале "Олимпекс"
Эксклюзив

12 июля 2024, 06:35  •  187513 просмотра
Первая реакция - все "замерли": СЕО "Фокстрот" рассказал, как на полномасштабную войну отреагировали иностранные поставщики

Первая реакция - все "замерли": СЕО "Фокстрот" рассказал, как на полномасштабную войну отреагировали иностранные поставщики
Эксклюзив

11 июля 2024, 09:08  •  225973 просмотра
НАБУ и САП не хватило 5 лет, чтобы доказать вину экс-министра Сольского - для сбора доказательств планируют допросить еще 1500 человек

НАБУ и САП не хватило 5 лет, чтобы доказать вину экс-министра Сольского - для сбора доказательств планируют допросить еще 1500 человек

11 июля 2024, 07:15  •  218805 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
15 июля: День украинской государственности, День крещения Руси-Украины

15 июля: День украинской государственности, День крещения Руси-Украины

  •  38028 просмотра
14 июля: День осведомленности об акулах, День рыбака в Украине

14 июля: День осведомленности об акулах, День рыбака в Украине

14 июля 2024, 03:11  •  71926 просмотра
Олень, ведро клубники и смычок для скрипки: в Укрзализныце рассказали о самых интересных вещах, которые забывали пассажиры

Олень, ведро клубники и смычок для скрипки: в Укрзализныце рассказали о самых интересных вещах, которые забывали пассажиры

13 июля 2024, 12:14  •  83324 просмотра
Всемирный день рома, Международный день головоломки, День купания голышом. Что еще можно отметить 13 июля

Всемирный день рома, Международный день головоломки, День купания голышом. Что еще можно отметить 13 июля

13 июля 2024, 03:03  •  87432 просмотра
Marvel показал трейлер фильма "Капитан Америка: Прекрасный новый мир" уже без Криса Эванса

Marvel показал трейлер фильма "Капитан Америка: Прекрасный новый мир" уже без Криса Эванса

12 июля 2024, 18:19  •  86371 просмотра
Актуальное
По Харьковской области враг бил дронами и КАБами: горел лес, есть пострадавшие

По Харьковской области враг бил дронами и КАБами: горел лес, есть пострадавшие

Киев  •  УНН

15 июля 2024, 07:38  •  11160 просмотра

Read in English

В Харьковской области российские войска обстреляли несколько районов, вызвав пожары, есть пострадавшие.

В Харьковской области за минувшие сутки российские войска обстреляли три района, били в том числе FPV-дронами, КАБами, произошел лесной пожар, известно о двух пострадавших, в Купянске от взрыва погиб человек, сообщил в понедельник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Детали

По словам Синегубова, зафиксированы вражеские обстрелы:

  • 20:30, город Купянск. В результате вражеского обстрела FPV-дроном повреждено асфальтовое покрытие. 
  • 17:30, Богодуховский район, поселок Золочев. Удар FPV-дроном "Ланцет" по территории на трассе Т21-03 Золочев-Александровка. 
  • 16:48, Изюмский район, село Богуславка. В результате обстрела КАБ горели 3 хозяйственные постройки. Пострадал 21-летний мужчина. 
  • 16:45, Купянский район, село Ковшаровка, вблизи "Путевая механическая станция", Купянский лесхоз. В результате обстрела КАБ горела лесная подстилка. Разрушена крыша двухэтажки, повреждены окна и двери. Пострадала 53-летняя женщина. 
  • 12:00, Купянский район, село Кругляковка. В результате обстрела разрушена квартира. 

По его словам, в 09:31 в Купянске в результате взрыва технического устройства погиб 42-летний мужчина.

На Харьковщине во время эвакуации на российской растяжке подорвались 6 человек12 июля 2024, 11:12 • 17944 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Эксклюзив
Если Бровары переименуют, то жители города будут иметь право обратиться в суд - эксперт
  •  837 просмотра

Если Бровары переименуют, то жители города будут иметь право обратиться в суд - эксперт

Эксклюзив
И.о. замглавы ГНС Сокур согласовывает все кадровые назначения в налоговой с Гетманцевым - экс-нардеп
  •  14198 просмотра

И.о. замглавы ГНС Сокур согласовывает все кадровые назначения в налоговой с Гетманцевым - экс-нардеп

Эксклюзив
Крайне напряженная неделя: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 июля
  •  81452 просмотра

Крайне напряженная неделя: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 июля

Эксклюзив
Не мог стать прорывом по членству: политологи подвели итоги и указали на успехи саммита НАТО для Украины
12 июля 2024, 13:46  •  140936 просмотра

Не мог стать прорывом по членству: политологи подвели итоги и указали на успехи саммита НАТО для Украины

Эксклюзив
Траектория полета, заход на цель, обломки - в Минюсте рассказали, как украинские эксперты пришли к выводу, что в "Охматдет" попала вражеская ракета Х-101
12 июля 2024, 11:58  •  138388 просмотра

Траектория полета, заход на цель, обломки - в Минюсте рассказали, как украинские эксперты пришли к выводу, что в "Охматдет" попала вражеская ракета Х-101

Эксклюзив
Примитивный и преступный пиар отдельных политиков - эксперт о попытке некоторых нардепов переименовать Бровары в Бровари
12 июля 2024, 08:43  •  138224 просмотра

Примитивный и преступный пиар отдельных политиков - эксперт о попытке некоторых нардепов переименовать Бровары в Бровари

Эксклюзив
ТЦ "Гулливер" теперь покупает электричество напрямую из-за рубежа, чтобы облегчить работу энергосистемы Украины
12 июля 2024, 08:25  •  120359 просмотра

ТЦ "Гулливер" теперь покупает электричество напрямую из-за рубежа, чтобы облегчить работу энергосистемы Украины

Эксклюзив
Украина должна ввести санкции против россиянина Ипатова, компания которого работает в Украине, если подтвердится его помощь россии в войне – экс-военный прокурор
12 июля 2024, 08:15  •  100568 просмотра

Украина должна ввести санкции против россиянина Ипатова, компания которого работает в Украине, если подтвердится его помощь россии в войне – экс-военный прокурор

Эксклюзив
Передовые разработки или скрытая аренда: чем на самом деле занималось НААН на государственных землях
12 июля 2024, 06:57  •  191194 просмотра

Передовые разработки или скрытая аренда: чем на самом деле занималось НААН на государственных землях

Эксклюзив
Для усовершенствования fpv-дронов рф может использовать ІТ-школы Ипатова, фирма которого работает на украинском терминале "Олимпекс"
12 июля 2024, 06:35  •  187513 просмотра

Для усовершенствования fpv-дронов рф может использовать ІТ-школы Ипатова, фирма которого работает на украинском терминале "Олимпекс"

Популярные

В Черном море отсутствуют вражеские ракетоносители - ВМС

В Черном море отсутствуют вражеские ракетоносители - ВМС

  •  84832 просмотра
ФБР расследует нападение на Трампа как внутренний терроризм

ФБР расследует нападение на Трампа как внутренний терроризм

  •  100952 просмотра
В России сообщили об отражении атаки дронов на Крым

В России сообщили об отражении атаки дронов на Крым

  •  104565 просмотра
Национальная гвардия и Красный Крест Украины подписали соглашение о сотрудничестве для поддержки ветеранов

Национальная гвардия и Красный Крест Украины подписали соглашение о сотрудничестве для поддержки ветеранов

  •  100532 просмотра
Столтенберг высказался против сбивания Польшей российских ракет

Столтенберг высказался против сбивания Польшей российских ракет

  •  97861 просмотра

Публикации

Некоторые иностранные поставщики прибегали к шантажу ритейлеров, чтобы вернуть средства

Некоторые иностранные поставщики прибегали к шантажу ритейлеров, чтобы вернуть средства

12 июля 2024, 11:08  •  190773 просмотра
Передовые разработки или скрытая аренда: чем на самом деле занималось НААН на государственных землях

Передовые разработки или скрытая аренда: чем на самом деле занималось НААН на государственных землях
Эксклюзив

12 июля 2024, 06:57  •  191194 просмотра
Для усовершенствования fpv-дронов рф может использовать ІТ-школы Ипатова, фирма которого работает на украинском терминале "Олимпекс"

Для усовершенствования fpv-дронов рф может использовать ІТ-школы Ипатова, фирма которого работает на украинском терминале "Олимпекс"
Эксклюзив

12 июля 2024, 06:35  •  187513 просмотра
Первая реакция - все "замерли": СЕО "Фокстрот" рассказал, как на полномасштабную войну отреагировали иностранные поставщики

Первая реакция - все "замерли": СЕО "Фокстрот" рассказал, как на полномасштабную войну отреагировали иностранные поставщики
Эксклюзив

11 июля 2024, 09:08  •  225973 просмотра
НАБУ и САП не хватило 5 лет, чтобы доказать вину экс-министра Сольского - для сбора доказательств планируют допросить еще 1500 человек

НАБУ и САП не хватило 5 лет, чтобы доказать вину экс-министра Сольского - для сбора доказательств планируют допросить еще 1500 человек

11 июля 2024, 07:15  •  218805 просмотра

Война

Ракетная атака рф на Киев 8 июля: в больницах столицы до сих пор 28 взрослых и 5 детей

Ракетная атака рф на Киев 8 июля: в больницах столицы до сих пор 28 взрослых и 5 детей

  •  5165 просмотра
Демонтировали кровлю дома и оставили: жители ВОТ сталкиваются с бытовыми вызовами на фоне рф-управления

Демонтировали кровлю дома и оставили: жители ВОТ сталкиваются с бытовыми вызовами на фоне рф-управления

  •  10992 просмотра
По Харьковской области враг бил дронами и КАБами: горел лес, есть пострадавшие

По Харьковской области враг бил дронами и КАБами: горел лес, есть пострадавшие

  •  11267 просмотра
Ночью и утром россияне 7 раз обстреляли Сумскую область

Ночью и утром россияне 7 раз обстреляли Сумскую область

  •  16147 просмотра
Ситуация на Черниговщине: за прошедшую неделю враг обстрелял 17 населенных пунктов

Ситуация на Черниговщине: за прошедшую неделю враг обстрелял 17 населенных пунктов

  •  16241 просмотра

политика

Если Бровары переименуют, то жители города будут иметь право обратиться в суд - эксперт

Если Бровары переименуют, то жители города будут иметь право обратиться в суд - эксперт
Эксклюзив

  •  837 просмотра
И.о. замглавы ГНС Сокур согласовывает все кадровые назначения в налоговой с Гетманцевым - экс-нардеп

И.о. замглавы ГНС Сокур согласовывает все кадровые назначения в налоговой с Гетманцевым - экс-нардеп
Эксклюзив

  •  14198 просмотра
Арестованное имущество из "Межигорья" передано в управление государству - АРМА

Арестованное имущество из "Межигорья" передано в управление государству - АРМА

  •  13234 просмотра
Украина не может согласиться на меньшее, чем жить: Зеленский поздравил украинцев по случаю Дня Украинской Государственности

Украина не может согласиться на меньшее, чем жить: Зеленский поздравил украинцев по случаю Дня Украинской Государственности

  •  22342 просмотра
В Черном море отсутствуют вражеские ракетоносители - ВМС

В Черном море отсутствуют вражеские ракетоносители - ВМС

  •  84832 просмотра

Война

Ракетная атака рф на Киев 8 июля: в больницах столицы до сих пор 28 взрослых и 5 детей

Ракетная атака рф на Киев 8 июля: в больницах столицы до сих пор 28 взрослых и 5 детей

  •  5165 просмотра
Демонтировали кровлю дома и оставили: жители ВОТ сталкиваются с бытовыми вызовами на фоне рф-управления

Демонтировали кровлю дома и оставили: жители ВОТ сталкиваются с бытовыми вызовами на фоне рф-управления

  •  10992 просмотра
По Харьковской области враг бил дронами и КАБами: горел лес, есть пострадавшие

По Харьковской области враг бил дронами и КАБами: горел лес, есть пострадавшие

  •  11267 просмотра
Ночью и утром россияне 7 раз обстреляли Сумскую область

Ночью и утром россияне 7 раз обстреляли Сумскую область

  •  16147 просмотра
Ситуация на Черниговщине: за прошедшую неделю враг обстрелял 17 населенных пунктов

Ситуация на Черниговщине: за прошедшую неделю враг обстрелял 17 населенных пунктов

  •  16241 просмотра

политика

Если Бровары переименуют, то жители города будут иметь право обратиться в суд - эксперт

Если Бровары переименуют, то жители города будут иметь право обратиться в суд - эксперт
Эксклюзив

  •  837 просмотра
И.о. замглавы ГНС Сокур согласовывает все кадровые назначения в налоговой с Гетманцевым - экс-нардеп

И.о. замглавы ГНС Сокур согласовывает все кадровые назначения в налоговой с Гетманцевым - экс-нардеп
Эксклюзив

  •  14198 просмотра
Арестованное имущество из "Межигорья" передано в управление государству - АРМА

Арестованное имущество из "Межигорья" передано в управление государству - АРМА

  •  13234 просмотра
Украина не может согласиться на меньшее, чем жить: Зеленский поздравил украинцев по случаю Дня Украинской Государственности

Украина не может согласиться на меньшее, чем жить: Зеленский поздравил украинцев по случаю Дня Украинской Государственности

  •  22342 просмотра
В Черном море отсутствуют вражеские ракетоносители - ВМС

В Черном море отсутствуют вражеские ракетоносители - ВМС

  •  84832 просмотра

Новости Бизнеса

"WOGОНЬ Допомоги": защитники регулярно получают адресную помощь от WOG и партнеров

"WOGОНЬ Допомоги": защитники регулярно получают адресную помощь от WOG и партнеров

12 июля 2024, 10:54  •  71912 просмотра
18 подразделений получили комплексы БПЛА "АРЕС" от WOG и партнеров

18 подразделений получили комплексы БПЛА "АРЕС" от WOG и партнеров

10 июля 2024, 07:42  •  105025 просмотра
"Бабусина хатинка" приглашает к себе в гости двух людей

"Бабусина хатинка" приглашает к себе в гости двух людей

5 июля 2024, 16:15  •  133942 просмотра

Экономика

Потребление электричества достигает пика на фоне жары, графиков отключений станет больше после 16 часов - Укрэнерго

Потребление электричества достигает пика на фоне жары, графиков отключений станет больше после 16 часов - Укрэнерго

  •  3967 просмотра
рф активно используют акваторию Азовского моря для грабежа оккупированных территорий - Плетенчук

рф активно используют акваторию Азовского моря для грабежа оккупированных территорий - Плетенчук

  •  23738 просмотра
Курс валют на 15 июля: гривна на новом историческом минимуме

Курс валют на 15 июля: гривна на новом историческом минимуме

  •  15826 просмотра
В Укрэнерго сообщили, что завтра графики ограничения потребления электроэнергии будут действовать в течение всех суток

В Укрэнерго сообщили, что завтра графики ограничения потребления электроэнергии будут действовать в течение всех суток

  •  38798 просмотра
В Украине из-за жары произошли пожары на энергообъектах - Минэнерго

В Украине из-за жары произошли пожары на энергообъектах - Минэнерго

  •  43678 просмотра

Киев

Ракетная атака рф на Киев 8 июля: в больницах столицы до сих пор 28 взрослых и 5 детей

Ракетная атака рф на Киев 8 июля: в больницах столицы до сих пор 28 взрослых и 5 детей

  •  5165 просмотра
В Киеве и области в понедельник не ниже 35 градусов жары

В Киеве и области в понедельник не ниже 35 градусов жары

  •  30431 просмотра
На Оболони произошло два пожара из-за замыкания бытовых приборов

На Оболони произошло два пожара из-за замыкания бытовых приборов

13 июля 2024, 13:43  •  46064 просмотра
Жара в столице может продлиться до 17 июля

Жара в столице может продлиться до 17 июля

12 июля 2024, 14:34  •  48823 просмотра
Жара в Киеве побила три рекорда за день

Жара в Киеве побила три рекорда за день

12 июля 2024, 08:07  •  53623 просмотра