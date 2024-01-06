На Харьковщине оккупанты обстреляли более 15 населенных пунктов: поврежден лицей, есть пострадавшая

В Харьковской области артиллерийским и минометным ударам врага подверглись более 15 населенных пунктов. В частности: Гатище, Бочковое Чугуевского района; Двуречанское, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Купянского района. Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

Детали

По данным ОВА, в 00:15 оккупанты нанесли удар из реактивной системы залпового огня по Купянску. Есть попадания на территории лицея. Повреждено здание учебного заведения.

Около 00:40 в результате обстрела из РСЗО г. Купянск поврежден дом. Из-под завалов деблокирована 61-летняя женщина. Пострадавшую с травмой стопы доставили в больницу. проинформировал Олег Синегубов

Также сообщается, что в 10:40 и 10:47 враг обстрелял с. Липцы Харьковского района. Повреждены дом, административное здание, складские помещения.

Не исключено, что Харьков 2 января обстреляли ракетами, которые предоставила Северная Корея: маркировка на некоторых деталях затерта

Около 11:00 оккупанты нанесли удар по пгт Казачья Лопань Харьковского района. Повреждены частный дом, летняя кухня.

Дополнение

За сутки в Харьковской области сводные группы взрывотехников провели разминирование 6,6 га территории, уничтожили 200 ВОП. Разминирование продолжается.