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На Харківщині окупанти обстріляли понад 15 населених пунктів: пошкоджено ліцей, є постраждала

На Харківщині окупанти обстріляли понад 15 населених пунктів: пошкоджено ліцей, є постраждала

Київ • УНН

 • 28924 перегляди

Понад 15 населених пунктів Харківської області було обстріляно, пошкоджено ліцей та поранено жінку.

У Харківській області артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали понад 15 населених пунктів. Зокрема: Гатище, Бочкове Чугуївського району; Дворічанське, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району. Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

Деталі

За даними ОВА, о 00:15 окупанти завдали удару з реактивної системи залпового вогню по Куп'янську. Є влучання на території ліцею. Пошкоджено будівлю навчального закладу.

Близько 00:40 в результаті обстрілу з РСЗВ м. Куп'янськ пошкоджено будинок. З-під завалів деблоковано 61-річну жінку. Постраждалу з травмою стопи доставили до лікарні.

поінформував Олег Синєгубов

Також повідомляється, що о 10:40 та 10:47 ворог обстріляв с. Липці Харківського району. Пошкоджено будинок, адміністративну будівлю, складські приміщення.

Не виключено, що Харків 2 січня обстріляли ракетами, що надала Північна Корея: маркування на деяких деталях затерте05.01.24, 20:38 • 46408 переглядiв

Близько 11:00 окупанти завдали удару по смт Козача Лопань Харківського району. Пошкоджено приватний будинок, літню кухню.

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Доповнення

За добу у Харківській області зведені групи вибухотехніків провели розмінування 6,6 га території, знищили 200 ВНП. Розмінування триває.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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