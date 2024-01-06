На Харківщині окупанти обстріляли понад 15 населених пунктів: пошкоджено ліцей, є постраждала
Київ • УНН
Понад 15 населених пунктів Харківської області було обстріляно, пошкоджено ліцей та поранено жінку.
У Харківській області артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали понад 15 населених пунктів. Зокрема: Гатище, Бочкове Чугуївського району; Дворічанське, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району. Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
Деталі
За даними ОВА, о 00:15 окупанти завдали удару з реактивної системи залпового вогню по Куп'янську. Є влучання на території ліцею. Пошкоджено будівлю навчального закладу.
Близько 00:40 в результаті обстрілу з РСЗВ м. Куп'янськ пошкоджено будинок. З-під завалів деблоковано 61-річну жінку. Постраждалу з травмою стопи доставили до лікарні.
Також повідомляється, що о 10:40 та 10:47 ворог обстріляв с. Липці Харківського району. Пошкоджено будинок, адміністративну будівлю, складські приміщення.
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Близько 11:00 окупанти завдали удару по смт Козача Лопань Харківського району. Пошкоджено приватний будинок, літню кухню.
Доповнення
За добу у Харківській області зведені групи вибухотехніків провели розмінування 6,6 га території, знищили 200 ВНП. Розмінування триває.