На Харьковщине будут судить киевского экс-полицейского, который насмерть сбил ребенка

Завершено досудебное расследование в отношении бывшего правоохранителя из Киева, который сбил 15-летнюю девушку под Харьковом. В результате чего она скончалась на месте. Об этом сообщило Государственное бюро расследований, пишет УНН.

Детали

Установлено, что девушка переходила нерегулируемый пешеходный переход с велосипедом в руках. Правоохранитель двигался за рулем авто в направлении Киева и не сбавляя скорости сбил ее.

От полученных травм потерпевшая погибла на месте аварии. Согласно проведенным экспертизам водитель на момент ДТП был трезвым, после ДТП он был уволен из правоохранительных органов.

Обвинительный акт направлен в суд. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Напомним,

8 ноября фигуранту дела сообщено о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, что повлекшем смерть потерпевшего



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