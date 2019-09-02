На харьковской свалке нашли труп женщины

"Информация об обнаружении тела женщины с телесными повреждениями в виде резаной раны шеи, поступила в Лозовской отдел полиции 2 сентября около 6:35. На место происшествия выехали руководство ГУНП в Харьковской области, следственно-оперативная группа и эксперты", - указано в сообщении полиции.

Личность погибшей уже установлена. Ею оказалась 40-летняя города Лозовая. Полиция также изъяла вещественные доказательства и ищет свидетелей.

"Решается вопрос о внесении информации в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины", - указали в полиции.

Напомним, ранее в Харькове произошло резонансное ДТП.