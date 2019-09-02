На харківському сміттєзвалищі знайшли труп жінки
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Сьогодні на сміттєзвалищі міста Лозова на Харківщині знайшли тіло жінки з перерізаним горлом. Про це повідомили у пресслужбі ГУНП у Харківській області, передає УНН.
"Інформація про виявлення тіла жінки із тілесними ушкодженнями у вигляді різаної рани шиї, надійшла до Лозівського відділу поліції 2 вересня близько 6:35. На місце події виїхали керівництво ГУНП в Харківській області, слідчо-оперативна група та експерти", – вказано у повідомленні поліції.
Особа загиблої вже встановлена. Нею виявилася 40-річна міста Лозова. Поліція також вилучила речові докази та шукає свідків.
"Вирішується питання щодо внесення інформації до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України", - вказали у поліції.
Нагадаємо, раніше у Харкові сталося резонансна ДТП.