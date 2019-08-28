В Харьковской области по факту нападения на журналистов открыли уголовное производство
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. В Харьковской области правоохранители задержали 30 человек, напавших на съемочную группу телеканала "112-Украина". По факту нападения открыто уголовное производство. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
Происшествие произошло в поселке Золочев Харьковской области. Сообщение поступило в полицию около 12:55.
Конфликт между охранниками лесоперерабатывающего предприятия и журналистами возник во время съемок видеосюжета.
Путем применения силы, охранники препятствовали движению транспорта, пытались завладеть съемочной техникой и нанесли телесные повреждения журналисту.
Как дополнительно сообщили на телеканале "112-Украина", группа снимала сюжет о хищении леса. Ранее во время рабочего визита в Харьков 17 июля Президент Украины Владимир Зеленский поднимал проблему вырубки лесов в Харьковской области и настаивал на немедленном ее решении.
По факту нападения на съемочную группу возбуждены уголовные производства по статьям 171 (препятствование законной деятельности журналистов), ст. 293 (групповые нарушения общественного порядка), ст. 345 (угроза или насилие журналиста) и ст. 347-1 УК (умышленное уничтожение или повреждение имущества журналиста).
Напомним, полиция Черниговской области задержала мужчину, который напал на журналистов.