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На Харківщині за фактом нападу на журналістів відкрили кримінальне провадження

На Харківщині за фактом нападу на журналістів відкрили кримінальне провадження

Київ • УНН

 • 10251 перегляди

КИЇВ. 28 серпня. УНН. У Харківській області правоохоронці затримали 30 осіб, які напали на знімальну групу телеканалу "112-Україна". За фактом нападу відкрито кримінальне провадження. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.

Подія сталася в селищі Золочів Харківської області. Повідомлення надійшло до поліції близько 12:55.

Конфлікт між охоронцями лісопереробного підприємства та журналістами виник під час зйомок відеосюжету.

Шляхом застосування сили, охоронці перешкоджали руху транспорту, намагалися заволодіти знімальною технікою та завдали тілесні ушкодження журналісту.

Як додатково повідомили на телеканалі "112-Україна", група знімала сюжет про розкрадання лісу. Раніше під час робочого візиту до Харкова 17 липня Президент України Володимир Зеленський піднімав проблему вирубки лісів у Харківській області і наполягав на негайному її вирішенні.

За фактом нападу на знімальну групу відкрито кримінальні провадження за статтями 171 (перешкоджання законній діяльності журналістів), ст. 293 (групове порушене громадського порядку), ст. 345 (погроза або насильство журналісту) та ст. 347-1 ККУ (умисне знищення або пошкодження майна журналіста).

Нагадаємо, поліція Чернігівщини затримала чоловіка, який напав на журналістів.

Українські Національні Новини

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