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Чоловік здійснив напад на журналістів у Прилуках, поліція затримала підозрюваного

Київ • УНН

 • 12393 перегляди

КИЇВ. 14 червня. УНН. Поліція Чернігівщини затримала чоловіка, який напав на журналістів напередодні. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Національної поліції у Чернігівській області.

Чоловік здійснив напад на журналістів у Прилуках, поліція затримала підозрюваного

Вчора у Прилуках під час зустрічі кандидата у депутати Верховної Ради України з прихильниками 52-річний чоловік напав на журналістів.

Як встановили правоохоронці, журналісти намагалися потрапити на публічний захід, де один з кандидатів у депутати зустрічався з громадськістю. Співробітники одного з центральних телеканалів прибули на зустріч, адже хотіли перевірити наявну у них інформацію щодо підкупу виборців на даному заході. В цей час один з прибічників кандидата завадив журналістам здійснювати професійну діяльність та спричинив їм тілесні ушкодження.

“Після інциденту прилучанин забарикадувався у себе вдома та певний час не впускав поліцію. Лише коли співробітники поліції повідомили, що проводитимуть обшук, чоловік усвідомив критичність ситуації та відкрив двері. Поліцейські затримали чоловіка у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Громадянин поскаржився на погане самопочуття і був госпіталізований. Наразі він перебуває у медичному закладі під охороною”, — вказано у повідомленні.

За фактом побиття двох журналістів у Прилуках поліція Чернігівської області відкрила кримінальне провадження за частиною 2 статті 345-1 Кримінального кодексу України — погроза або насильство щодо журналіста.

“Умисне заподіяння журналісту легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв’язку із здійсненням ним законної професійної діяльності карається обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк. Окрім того вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за статтею 160 Кримінального кодексу України — підкуп виборця. Також поліція готується сьогодні направити до прокуратури підозру про вчинення кримінального правопорушенння. Зауважимо, що в таких резонансних випадках поліція діятиме однозначно, адже засоби масової інформації неабияк допомагають правоохоронцям шукати об’єктивність під час виборчих перегонів”, — додали у поліції.

Нагадуємо, у Харкові оголосили підозру чоловіку, який причетний до побиття відеооператора.

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