Мужчина совершил нападение на журналистов в Прилуках, полиция задержала подозреваемого

Вчера в Прилуках во время встречи кандидата в депутаты Верховной Рады Украины со сторонниками 52-летний мужчина напал на журналистов.

Как установили правоохранители, журналисты пытались попасть на публичное мероприятие, где один из кандидатов в депутаты встречался с общественностью. Сотрудники одного из центральных телеканалов прибыли на встречу, ведь хотели проверить имеющуюся у них информацию о подкупе избирателей на данном мероприятии. В это время один из сторонников кандидата помешал журналистам осуществлять профессиональную деятельность и нанес им телесные повреждения.

“После инцидента прилучанин забаррикадировался у себя дома и некоторое время не впускал полицию. Только когда сотрудники полиции сообщили, что будут проводить обыск, человек осознал критичность ситуации и открыл дверь. Полицейские задержали мужчину в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Гражданин пожаловался на плохое самочувствие и был госпитализирован. Сейчас он находится в медицинском учреждении под охраной”, — указано в сообщении.

По факту избиения двух журналистов в Прилуках полиция Черниговской области открыла уголовное производство по части 2 статьи 345-1 Уголовного кодекса Украины — угроза или насилие в отношении журналиста.

“Умышленное причинение журналисту легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с осуществлением им законной профессиональной деятельности наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок. Кроме того решается вопрос об открытии уголовного производства по статье 160 Уголовного кодекса Украины — подкуп избирателя. Также полиция готовится сегодня направить в прокуратуру подозрение о совершении уголовного правопорушенння. Заметим, что в таких резонансных случаях полиция будет действовать однозначно, ведь средства массовой информации сильно помогают правоохранителям искать объективность во время избирательной гонки”, — добавили в полиции.

Напоминаем, в Харькове объявили подозрение мужчине, который причастен к избиению видеооператора.