В Харьковской области разоблачили механизм финансирования боевиков "Л/ДНР" через соцвыплаты
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. В Харьковской области контрразведчики и следователи Службы безопасности Украины разоблачили механизм финансирования террористических организаций "Л/ДНР" через сделки с социальными выплатами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"Оперативники спецслужбы установили, что организовала незаконную схему жительница Донецкой области. Злоумышленница за денежное вознаграждение предлагала жителям временно оккупированных территорий содействие в безосновательной выплате пенсий и других видов государственной социальной помощи. При содействии работников фейковых правоохранительных органов и органов социальной защиты квазиреспублик злоумышленница оформляла документы на граждан, которые постоянно проживают в ОРДЛО", - говорится в сообщении.
Отмечается, что среди них правоохранители обнаружили боевиков террористических организаций "Л/ДНР", а также умерших. По информации СБУ, часть доходов злоумышленница передавала представителям так называемых "МГБ" "Л/ДНР" для их финансового и материального обеспечения.
Во время обысков по месту жительства фигурантов дела в городах Славянск и Бахмут сотрудники СБУ изъяли документы с доказательствами противоправной деятельности, а также деньги в сумме более 2,3 миллиона российских рублей, которые, вероятно, предназначались для финансирования террористических организаций.
Сейчас решается вопрос о сообщении организаторке противоправной схемы о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, руководителю и совладельцу донецкого предприятия заочно сообщили о подозрении в финансировании террористов из корыстных побуждений.