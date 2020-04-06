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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 67763 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 80035 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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5 марта, 15:54 • 90902 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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В Харьковской области разоблачили механизм финансирования боевиков "Л/ДНР" через соцвыплаты

В Харьковской области разоблачили механизм финансирования боевиков "Л/ДНР" через соцвыплаты

Киев  •  УНН

 • 7634 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. В Харьковской области контрразведчики и следователи Службы безопасности Украины разоблачили механизм финансирования террористических организаций "Л/ДНР" через сделки с социальными выплатами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что организовала незаконную схему жительница Донецкой области. Злоумышленница за денежное вознаграждение предлагала жителям временно оккупированных территорий содействие в безосновательной выплате пенсий и других видов государственной социальной помощи. При содействии работников фейковых правоохранительных органов и органов социальной защиты квазиреспублик злоумышленница оформляла документы на граждан, которые постоянно проживают в ОРДЛО", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди них правоохранители обнаружили боевиков террористических организаций "Л/ДНР", а также умерших. По информации СБУ, часть доходов злоумышленница передавала представителям так называемых "МГБ" "Л/ДНР" для их финансового и материального обеспечения.

Во время обысков по месту жительства фигурантов дела в городах Славянск и Бахмут сотрудники СБУ изъяли документы с доказательствами противоправной деятельности, а также деньги в сумме более 2,3 миллиона российских рублей, которые, вероятно, предназначались для финансирования террористических организаций.

Сейчас решается вопрос о сообщении организаторке противоправной схемы о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, руководителю и совладельцу донецкого предприятия заочно сообщили о подозрении в финансировании террористов из корыстных побуждений.

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