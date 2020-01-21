Керівнику підприємства з Донбасу повідомили про підозру у фінансуванні терористів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Керівнику та співвласнику донецького підприємства заочно повідомили про підозру у фінансуванні терористів з корисних мотивів. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури Донецької області.
“За процесуального керівництва прокуратури Донецької області слідчими ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях мешканцю м. Донецьк заочно повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 258-5 (фінансування тероризму, вчинене з корисливих мотивів) КК України”, — йдеться у повідомленні.
Вказано, що досудовим розслідуванням було встановлено, що упродовж 2017-2018 років керівник та співвласник товариства з обмеженою відповідальністю забезпечував силові структури терористичної організації “ДНР” форменим одягом, а представників незаконних збройних формувань — польовою військовою формою російського зразка.
“Зокрема, у 2018 році підприємство поставило товарів на загальну суму 577 тис рос. руб. Отримавши доходи від вищезазначеної діяльності, та сплативши до так званого бюджету терористичної організації податки та збори, зловмисник сприяв її злочинній діяльності”, — зазначили у пресслужбі.
Вказано, що на даний час готується клопотання про надання дозволу на затримання підозрюваного для подальшого обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, СБУ викрила схему фінансування “Л/ДНР” через вугільні оборудки.