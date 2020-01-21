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Руководителю предприятия из Донбасса сообщили о подозрении в финансировании террористов

Киев • УНН

 • 16761 просмотра

КИЕВ. 21 января. УНН. Руководителю и совладельцу донецкого предприятия заочно сообщили о подозрении в финансировании террористов из корыстных побуждений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.

Руководителю предприятия из Донбасса сообщили о подозрении в финансировании террористов

“Под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области следователями ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях жителю г. Донецк заочно сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 2 ст. 258-5 (финансирование терроризма, совершенное из корыстных побуждений) УК Украины”, — говорится в сообщении.

Указано, что досудебным расследованием было установлено, что на протяжении 2017-2018 годов руководитель и совладелец общества с ограниченной ответственностью обеспечивал силовые структуры террористической организации “ДНР” форменной одеждой, а представителей незаконных вооруженных формирований — полевой военной форме российского образца.

“В частности, в 2018 году предприятие поставило товаров на общую сумму 577 тыс росс. руб. Получив доходы от вышеуказанной деятельности, и оплатив к так называемому бюджету террористической организации налоги и сборы, злоумышленник способствовал ее преступной деятельности”, — отметили в пресс служба.

Указано, что в настоящее время готовится ходатайство о предоставлении разрешения на задержание подозреваемого для дальнейшего избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, СБУ разоблачила схему финансирования “Л/ДНР” через угольные сделки.

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