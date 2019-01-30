В Харьковской области похищали и пытали подростков под видом лечения
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. В Харьковской области разоблачили группировку, похищавшую людей, которых насильно удерживали в частном доме, где подвергали пыткам под видом лечения. По мнению задержанного организатора похищений, это был "реабилитационный центр", сообщает УНН со ссылкой на прокуратуру области.
Подозреваемые отбирали у похищенных людей личные вещи, деньги и телефоны, а затем поправляли в свой "реабилитационный центр" в съемном доме. Пострадавших удерживали угрозами и силой.
Всего было похищено 25 человек, среди них - двое несовершеннолетних девушек 15-ти и 17-ти лет и 17-летний парень.
Похищенные не могли самостоятельно выйти из здания и должны были выполнять определенные правила, а в случае неповиновения или попытке побега их пытали: били, держали в холодной воде или в неотапливаемом помещении и т.п.
Задержан один из организаторов "центра", ему грозит до 10 лет тюрьмы. Другие причастные к похищениям и пыткам устанавливаются следствием.
Напомним, "реабилитационный центр" закрыли в ноябре прошлого года на Полтавщине. В нем насильно удерживали десятки людей, которым давали неизвестные лекарства .