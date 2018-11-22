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У “реабілітаційному центрі” на Полтавщині незаконно тримали десятки людей

У “реабілітаційному центрі” на Полтавщині незаконно тримали десятки людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. У реабілітаційному центрі в Полтавській області незаконно утримували 21 особу, надаючи невідомі ліки. Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України, передає УНН.

“Під час проведення слідчих дій у двох реабілітаційних центрах з’ясовано, що загалом в них знаходились 40 осіб, які за кошти родичів проходили курс реабілітації від наркотичної та алкогольної залежності”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначили у Генпрокуратурі, 21 “пацієнт” повідомив, що їх тримали на території закладів незаконно, усупереч їх волі, обмежуючи особисту свободу. Права вільного виходу з домоволодіння останні не мали, вікна були заґратовані та закриті, доступ свіжого повітря обмежений.

Крім того, деякі особи повідомили, що працівники реабілітаційного центру примусово надавали лікарські засоби невідомого походження, а за порушення режиму останніх карали шляхом обмеження доступу до їжі та забороною спілкування між собою.

Під час обшуку виявлено та вилучено медичну документацію осіб, які перебувають за вказаною адресою, зошити, документи, на підставі яких особи поміщалися до вказаного закладу та на основі якої здійснюється діяльність центрів.

“За результатами обшуків 21 особа (жителі Полтавської, Дніпропетровської, Івано-Франківської, Київської, Житомирської, Харківської, Чернівецької, Кіровоградської, Сумської та Тернопільської областей) за власним бажанням залишили вказані реабілітаційні центри”, — зазначили у ГПУ.

На даний час у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч.3 ст.190 (шахрайство) КК України, виконуються необхідні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на швидке, повне та неупереджене розслідування обставин вказаної події, встановлення організаторів незаконних дій.

Нагадаємо, керівнику реабілітаційного центру оголошено підозру у заволодінні 5,6 млн грн, виділених на лікування учасників АТО.

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