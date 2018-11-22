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В "реабилитационном центре" в Полтавской области незаконно удерживали десятки людей

В "реабилитационном центре" в Полтавской области незаконно удерживали десятки людей

Киев  •  УНН

 • 9492 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. В реабилитационном центре в Полтавской области незаконно удерживали 21 человека, предоставляя неизвестные лекарства. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины, передает УНН.

"Во время проведения следственных действий в двух реабилитационных центрах установлено, что всего в них находились 40 человек, которые за средства родственников проходили курс реабилитации от наркотической и алкогольной зависимости", - говорится в сообщении.

Как отметили в Генпрокуратуре, 21 "пациент" сообщил, что его держали на территории учреждений незаконно, вопреки воле, ограничивая личную свободу. Права свободного выхода из домовладения у них не было, окна были зарешечены и закрыты, доступ свежего воздуха ограничен.

Кроме того, некоторые лица сообщили, что работники реабилитационного центра принудительно давали лекарственные средства неизвестного происхождения, а за нарушение режима последних наказывали путем ограничения доступа к пище и запретом общения между собой.

Во время обыска обнаружено и изъято медицинскую документацию лиц, находящихся по указанному адресу, тетради, документы, на основании которых лица помещались в указанный заведения и на основе которой осуществляется деятельность центров.

"По результатам обысков 21 человек (жители Полтавской, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Киевской, Житомирской, Харьковской, Черновицкой, Кировоградской, Сумской и Тернопольской областей) по собственному желанию покинули указанные реабилитационные центры", - отметили в ГПУ.

В настоящее время в уголовном производстве по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.3 ст.190 (мошенничество) УК Украины, выполняются необходимые следственные (розыскные) действия, направленные на быстрое, полное и беспристрастное расследование обстоятельств указанного события, установления организаторов незаконных действий.

Напомним, руководителю реабилитационного центра объявлено подозрение в завладении 5,6 млн грн, выделенных на лечение участников АТО.

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