В Харьковской области грузовик насмерть сбил пенсионера
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. В Харьковской области автомобиль MAN насмерть сбил пенсионера, который двигался по центру дороги. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Харьковской области.
"32-летний водитель автомобиля MAN допустил наезд на 66-летнего жителя города Мерефа, который шел по центру автодороги. От полученных травм пенсионер погиб на месте происшествия", - говорится в сообщении.
Информация о происшествии зарегистрирована в Харьковском отделе полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в ДТП под Николаевом погибли два человека из руководства полиции области.