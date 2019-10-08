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В Харьковской области грузовик насмерть сбил пенсионера

Киев • УНН

 • 9880 просмотра

КИЕВ. 8 октября. УНН. В Харьковской области автомобиль MAN насмерть сбил пенсионера, который двигался по центру дороги. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Харьковской области.

В Харьковской области грузовик насмерть сбил пенсионера

"32-летний водитель автомобиля MAN допустил наезд на 66-летнего жителя города Мерефа, который шел по центру автодороги. От полученных травм пенсионер погиб на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Информация о происшествии зарегистрирована в Харьковском отделе полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в ДТП под Николаевом погибли два человека из руководства полиции области.

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