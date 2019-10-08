На Харківщині вантажівка на смерть збила пенсіонера
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. На Харківщині автомобіль MAN насмерть збив пенсіонера, який рухався по центру дороги. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у Харківській області.
"32-річний водій автомобіля MAN допустив наїзд на 66-річного мешканця міста Мерефа, який ішов по центру автодороги. Від отриманих травм пенсіонер загинув на місці події", - йдеться у повідомленні.
Інформація про подію зареєстрована в Харківському відділі поліції. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, у ДТП під Миколаєвом загинули двоє осіб з керівництва поліції області.