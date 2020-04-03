В Харьковской области в канализационной яме обнаружили труп человека
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. В городе Волчанск Харьковской области в канализационной яме обнаружен труп человека. Об этом УНН сообщили правоохранители.
Скелетированный труп неустановленного лица был обнаружен на глубине чуть более метра, прикрытый одеялом. Останки были обнаружены во время ремонта канализационной ямы частного жилого дома.
Известно, что дом был продан нынешним хозяевам около четырех лет назад. Сколько останки пролежали в яме установит экспертиза.
Полиция начала досудебное расследование по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).
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