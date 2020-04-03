На Харківщині у каналізаційній ямі виявили труп людини
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. У місті Вовчанськ Харківської області в каналізаційні ямі виявлено труп людини. Про це УНН повідомили правоохоронці.
Скелетований труп невстановленою особи був виявлений на глибині трохи більше метру, прикритий ковдрою. Рештки були виявлені під час ремонту каналізаційної ями приватного житлового будинку.
Відомо, що будинок був проданий теперішнім господарям близько чотирьох років тому. Скільки рештки пролежали у ямі встановить експертиза.
Поліція розпочала досудове розслідування за ст. 115 КК України (умисне вбивство).
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Дніпропетровщині у чоловіка в багажнику позашляховика знайшли труп поліцейського