На Дніпропетровщині у чоловіка в багажнику позашляховика знайшли труп поліцейського
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. На Дніпропетровщині за умисне вбивство затримали мешканця міста Нікополь – в його автівці було виявлено тіло оперуповноваженого Нікопольського відділу поліції з вогнепальними пораненнями, передає УНН із посиланням на відділ комунікації поліції у Дніпропетровській області.
Повідомляється, що автомобіль Toyota Land Cruiser 29 березня близько 1-ї години ночі зупинили співробітники сектору реагування патрульної поліції Нікопольського ВП. За кермом транспортного засобу перебував 56-річний мешканець міста Нікополь, а поряд - його 35-річний син.
Під час перевірки документів та автомобіля в багажнику було виявлено поліетиленовий мішок з тілом. Як попередньо встановлено, у затриманого виник конфлікт зі співробітником поліції, в результаті чого він здійснив декілька пострілів в його бік.
В результаті вогнепального поранення поліцейський помер на місці. Зброю вилучено та направлено на експертизу.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. 56-річного чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України. Наразі встановлюються всі обставини злочину.
Нагадаємо, під суд піде банда за спробу вбити киянина і підпал автомобіля адвоката.