В Днепропетровской области у мужчины в багажнике внедорожника нашли труп полицейского
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. В Днепропетровской области за умышленное убийство задержали жителя города Никополь - в его машине было обнаружено тело оперуполномоченного Никопольского отдела полиции с огнестрельными ранениями, передает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции в Днепропетровской области.
Сообщается, что автомобиль Toyota Land Cruiser 29 марта около 1 часа ночи остановили сотрудники сектора реагирования патрульной полиции Никопольского ОП. За рулем транспортного средства находился 56-летний житель города Никополь, а рядом - его 35-летний сын.
Во время проверки документов и автомобиля в багажнике был обнаружен полиэтиленовый мешок с телом. Как предварительно установлено, у задержанного возник конфликт с сотрудником полиции, в результате чего он совершил несколько выстрелов в его сторону.
В результате огнестрельного ранения полицейский скончался на месте. Оружие изъято и направлено на экспертизу.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. 56-летнего мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Устанавливаются все обстоятельства преступления.
Напомним, под суд пойдет банда за попытку убить киевлянина и поджог автомобиля адвоката.