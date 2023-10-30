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На Харьковщине расследуется более 20 тысяч преступлений, которые совершили российские военные-прокуратура

Киев • УНН

 • 33479 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. Харьковская прокуратура осуществляет процессуальное руководство по уголовным производствам, которые касаются 20 200 преступлений российских военных. Об этом руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков сказал во время рабочей встречи с экспертами Международного уголовного суда, пишет УНН.

На Харьковщине расследуется более 20 тысяч преступлений, которые совершили российские военные-прокуратура

Цитата

«россия ежедневно совершает военные преступления в беспрецедентных масштабах. Сегодня на Харьковщине прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в почти 19300 уголовных производствах по ст. 438 УК Украины относительно более 20200 преступлений, суб’ектами которых являются военнослужащие российской армии», — сказал Александр Фильчаков.

Детали

Руководитель Харьковской областной прокуратуры рассказал международным коллегам об обстоятельствах и последствиях вооруженной агрессии рф на Харьковщине, наиболее резонансных фактах нарушения законов и обычаев войны, а также о привлечении к уголовной ответственности идентифицированных российских военнослужащих.

Во взаимодействии с украинскими правоохранителями эксперты МУС осмотрели ряд мест военных преступлений рф в Харькове и области. Международные представители отметили абсолютную поддержку Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Украина – единственная страна в мире, документирующая военные преступления во время войны", – Юрий Белоусов

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