На Харківщині розслідується понад 20 тисяч злочинів, які скоїли російські військові - прокуратура
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Харківська прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальних проваджень, які стосуються 20 200 злочинів російських військових. Про це керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков сказав під час робочої зустрічі з експертами Міжнародного кримінального суду, пише УНН.
Цитата
«росія щодня чинить воєнні злочини у безпрецедентних масштабах. Сьогодні на Харківщині прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у майже 19300 кримінальних провадженнях за ст. 438 КК України щодо понад 20200 злочинів, суб’єктами яких є військовослужбовці російської армії», — сказав Олександр Фільчаков.
Деталі
Керівник Харківської обласної прокуратури розповів міжнародним колегам про обставини та наслідки збройної агресії рф на Харківщині, найбільш резонансні факти порушення законів та звичаїв війни, а також про притягнення до кримінальної відповідальності ідентифікованих російських військовослужбовців.
У взаємодії з українськими правоохоронцями експерти МКС оглянули низку місць воєнних злочинів рф у Харкові та області. Міжнародні представники наголосили на абсолютній підтримці України.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Україна – єдина країна в світі, що документує воєнні злочини під час війни", – Юрій Бєлоусов