В Харьковской области рабочий сорвался с высоты и погиб
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. В Харьковской области во время сварочных работ упал с высоты 52-летний рабочий. В результате он погиб. Об этом сообщил отдел коммуникации ГУНП в области, передает УНН.
Так, несчастный случай произошел в поселке Максимовка Богодуховского района.
"14 мая около 14:20 в полицию поступило сообщение о том, что во время сварочных работ по кровле водонапорной башни упал с высоты и погиб 52-летний рабочий", - говорится в сообщении.
Тело мужчины без видимых признаков насильственной смерти направлен на судебно-медицинскую экспертизу.
"Одна из причин несчастного случая, которую рассматривают следователи, - несоблюдение правил безопасности", - прокомментировали в ведомстве.
Сведения об этом событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины с пометкой "несчастный случай". Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства трагедии.
Напомним, в Борисполе Киевской области с автовышки сорвался рабочий.