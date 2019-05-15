На Харківщині робітник зірвався з висоти і загинув
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. У Харківській області під час зварювальних робіт впав з висоти 52-річний робітник. У результаті він загинув. Про це повідомив відділ комунікації ГУНП в області, передає УНН.
Так, нещасний випадок стався у селищі Максимівка Богодухівського району.
"14 травня близько 14:20 до поліції надійшло повідомлення про те, що під час зварювальних робіт по крівлі водонапірної вежі впав з висоти і загинув 52-річний робітник", - йдеться в повідомленні.
Тіло чоловіка без видимих ознак насильницької смерті направили на судово-медичну експертизу.
"Одна з причин нещасного випадку, яку розглядають слідчі, – недотримання правил безпеки", - прокоментували у відомстві.
Відомості про цю подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України з приміткою "нещасний випадок". Наразі поліцейські встановлюють усі обставини трагедії.
Нагадаємо, у Борисполі Київської області з автовишки зірвався робітник.