В Харьковской области двух человек подозревают в поставке военной продукции в РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. В Харьковской области сообщили о подозрении двум участникам группы, которые незаконно перемещали товары военного назначения вне пунктов таможенного контроля в РФ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской области.
"Сообщено о подозрении двум участникам группы, которые незаконно перемещали товары военного назначения вне пунктов таможенного контроля (ч. 2 ст. 201 УК Украины)", - сказано в сообщении.
Отмечается, что 20 марта 2020 года правоохранителями разоблачен и заблокирован масштабный механизм поставки военной продукции (боеприпасов) для авиатехники в Российскую Федерацию.
Правоохранители задержали одного из участников указанной группы на территории Двуречанского района Харьковской области при попытке незаконного перемещения военных комплектующих на территорию РФ.
Из внедорожника злоумышленника правоохранители изъяли 11 электромагнитных устройств, используемых для комплектования российской авиационной техники, а также 64 инфракрасных патрона, предназначенных для защиты российских самолетов от управляемых ракет.
Во время прекращения деятельности преступной схемы проведено более 30 обысков на территории Харьковской и Николаевской областей с изъятием предметов преступления и соответствующей документации, которые признаны вещественными доказательствами.
Досудебное расследование продолжается.
Участникам указанной контрабанды грозит лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.
Напомним, в Черниговской области контрразведчики пресекли незаконную переправку в Россию комплектующих к военным радиолокационных станций.