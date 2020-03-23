На Харківщині двох осіб підозрюють у постачанні військової продукції в РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. На Харківщині повідомили про підозру двом учасникам групи, яка незаконно переміщувала товари військового призначення поза пунктами митного контролю до РФ. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Харківської області.
"Повідомлено про підозру двом учасникам групи, які незаконно переміщували товари військового призначення поза пунктами митного контролю (ч. 2 ст. 201 КК України)", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що 20 березня 2020 року правоохоронцями викрито та заблоковано масштабний механізм постачання військової продукції (боєприпасів) для авіатехніки до Російської Федерації.
Правоохоронці затримали одного з учасників вказаної групи на території Дворічанського району Харківської області під час спроби незаконного переміщення військових комплектуючих на територію РФ.
З позашляховика зловмисника правоохоронці вилучили 11 електромагнітних пристроїв, що використовуються для комплектування російської авіаційної техніки, а також 64 інфрачервоних патрона, призначених для захисту російських літаків від керованих ракет.
Під час припинення діяльності злочинної схеми проведено понад 30 обшуків на території Харківської та Миколаївської областей з вилученням предметів злочину та відповідної документації, які визнані речовими доказами.
Досудове розслідування триває.
Учасникам зазначеної контрабанди загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Нагадаємо, у Чернігівській області контррозвідники попередили незаконне переправлення до Росії комплектуючих до військових радіолокаційних станцій.