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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 36783 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 81149 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 102109 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 128326 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 128908 просмотра

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 121756 просмотра

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4 марта, 10:59 • 104929 просмотра

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103066 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Актуальное
В Харьковской области COVID-19 подтвердили еще у четырех медиков

В Харьковской области COVID-19 подтвердили еще у четырех медиков

Киев  •  УНН

 • 11880 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. В Харьковской области среди новых подтвержденных случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19 есть четыре медика. Об этом сообщил в Facebook глава Харьковской ОГА Алексей Кучер, передает УНН.

"За сутки в области 17 новых подтвержденных случаев заболевания COVID-19 - у жителей Харькова, Балаклейского, Валковского, Дергачевского, Змиевского и Харьковского районов. Среди новых подтвержденных заболевших - 4 медиков (врачи и санитары) - работники Валковской ЦРБ, Харьковской городской клинической детской больницы №16, Областной психиатрической больницы №1 (села Стрелечья)", - написал Кучер.

По его словам, с подтвержденным диагнозом COVID-19 госпитализированы 53 человека, 39 - на самоизоляции.

"С подозрением на коронавирус госпитализированы 78 человек, 18 - на самоизоляции", - отметил Кучер.

Также Кучер сообщил, что по предоставленной ему информации, с подтвержденных больных 1 человек находится в реанимации в кислородной маске.

Напомним, в Украине на 9 часов 23 апреля зафиксировано 7170 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 187 - летальные.

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