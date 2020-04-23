В Харьковской области COVID-19 подтвердили еще у четырех медиков
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. В Харьковской области среди новых подтвержденных случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19 есть четыре медика. Об этом сообщил в Facebook глава Харьковской ОГА Алексей Кучер, передает УНН.
"За сутки в области 17 новых подтвержденных случаев заболевания COVID-19 - у жителей Харькова, Балаклейского, Валковского, Дергачевского, Змиевского и Харьковского районов. Среди новых подтвержденных заболевших - 4 медиков (врачи и санитары) - работники Валковской ЦРБ, Харьковской городской клинической детской больницы №16, Областной психиатрической больницы №1 (села Стрелечья)", - написал Кучер.
По его словам, с подтвержденным диагнозом COVID-19 госпитализированы 53 человека, 39 - на самоизоляции.
"С подозрением на коронавирус госпитализированы 78 человек, 18 - на самоизоляции", - отметил Кучер.
Также Кучер сообщил, что по предоставленной ему информации, с подтвержденных больных 1 человек находится в реанимации в кислородной маске.
Напомним, в Украине на 9 часов 23 апреля зафиксировано 7170 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 187 - летальные.