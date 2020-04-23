На Харківщині COVID-19 підтвердили ще у чотирьох медиків
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. У Харківській області серед нових підтверджених випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19 є чотири медики. Про це повідомив у Facebook голова Харківської ОДА Олексій Кучер, передає УНН.
"За добу в області 17 нових підтверджених випадків захворювання на COVID-19 – у жителів Харкова, Балаклійського, Валківського, Дергачівського, Зміївського та Харківського районів. Серед нових підтверджених захворілих – 4 медики (лікарі та санітари) – працівники Валківської ЦРЛ, Харківської міської клінічної дитячої лікарні №16, Обласної психіатричної лікарні №1 (села Стрілеча)", - написав Кучер.
За його словами, з підтвердженим діагнозом COVID-19 госпіталізовано 53 особи, 39 – на самоізоляції.
"З підозрою на коронавірус госпіталізовано 78 людей, 18 – на самоізоляції", - зазначив Кучер.
Також Кучер повідомив, що за наданою йому інформацією, з підтверджених хворих 1 особа перебуває в реанімації у кисневій масці.
Нагадаємо, в Україні на 9 годину 23 квітня зафіксовано 7 170 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 187 - летальні.