В Харьковской области мужчина погиб от взрыва артснаряда времен Второй мировой
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. В результате взрыва артиллерийского снаряда времен Второй мировой войны 39-летнего жителя села Семеновка в Харьковской области в тяжелом состоянии был доставлен в больницу с травматической ампутацией нижних конечностей и левой руки. Однако от полученных травм мужчина скончался. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс- службу Министерства внутренних дел.
Так, сообщение о происшествии поступило в Первомайский отдел полиции от медиков 8 августа около 14:25.
"По адресу работала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления областного главка полиции. Установлено, что во дворе 39-летний мужчина пытался разобрать артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны, в результате чего произошел взрыв. Жена пострадавшего сразу вызвала скорую помощь", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с травматической ампутацией ног и левой руки его срочно доставили в харьковскую больницу.
"Однако медикам не удалось спасти мужчине жизнь", - проинформировали в МВД.
Сведения об этом факте внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай". Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, возле офиса на столичном Печерске нашли взрывное устройство.