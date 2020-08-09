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На Харківщині чоловік загинув від вибуху артснаряда часів Другої світової

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КИЇВ. 9 серпня. УНН. У результаті вибуху артилерійського снаряда часів Другої світової війни 39-річного жителя села Семенівка на Харківщині в тяжкому стані було доставлено до лікарні з травматичною ампутацією нижніх кінцівок та лівої руки. Однак від отриманих травм чоловік помер. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ.

Так, повідомлення про подію надійшло до Первомайського відділу поліції від медиків 8 серпня близько 14:25.

"За адресою працювала слідчо-оперативна група та фахівці вибухотехнічного управління обласного главку поліції. Встановлено, що на подвір’ї 39-річний чоловік намагався розібрати артилерійський снаряд часів Другої світової війни, в результаті чого стався вибух. Дружина потерпілого відразу викликала швидку медичну допомогу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що з травматичною ампутацією ніг та лівої руки його було терміново доставлено до харківської лікарні.

"Однак медикам не вдалося врятувати чоловіку життя", - проінформували у МВС.

Відомості про цей факт внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України з приміткою "нещасний випадок". Усі обставини події встановлюються.

Нагадаємо, біля офісу на столичному Печерську знайшли вибуховий пристрій.

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