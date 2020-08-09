На Харківщині чоловік загинув від вибуху артснаряда часів Другої світової
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. У результаті вибуху артилерійського снаряда часів Другої світової війни 39-річного жителя села Семенівка на Харківщині в тяжкому стані було доставлено до лікарні з травматичною ампутацією нижніх кінцівок та лівої руки. Однак від отриманих травм чоловік помер. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ.
Так, повідомлення про подію надійшло до Первомайського відділу поліції від медиків 8 серпня близько 14:25.
"За адресою працювала слідчо-оперативна група та фахівці вибухотехнічного управління обласного главку поліції. Встановлено, що на подвір’ї 39-річний чоловік намагався розібрати артилерійський снаряд часів Другої світової війни, в результаті чого стався вибух. Дружина потерпілого відразу викликала швидку медичну допомогу", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що з травматичною ампутацією ніг та лівої руки його було терміново доставлено до харківської лікарні.
"Однак медикам не вдалося врятувати чоловіку життя", - проінформували у МВС.
Відомості про цей факт внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України з приміткою "нещасний випадок". Усі обставини події встановлюються.
Нагадаємо, біля офісу на столичному Печерську знайшли вибуховий пристрій.