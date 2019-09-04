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В Харьковской области мужчина похитил с кладбища памятник

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 сентября. УНН. В Харьковской области правоохранители задержали мужчину за надругательство над могилой. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

В полицию обратился 51-летний харьковчанин и заявил, что неизвестные лица совершили на кладбище в Балаклее надругательство над могилой его дочери. Пострадавший рассказал, что с места захоронения исчез памятник в виде бронзового ангела весом около 70 килограммов.

Сотрудники уголовного розыска установили лицо, причастное к совершению уголовного преступления. Злоумышленником оказался 42-летний местный житель. Похищенное мужчина хранил у себя дома и собирался сдать в пункт приема металлолома.

Сейчас памятник изъят и возвращен владельцу.

Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет.

Напомним, в городе Корсунь-Шевченковский Черкасской области местный житель пытался похитить металлические секции из могильных оград.

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