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На Харківщині чоловік викрав зі цвинтаря пам'ятник

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 вересня. УНН. У Харківській області правоохоронці затримали чоловіка за наругу над могилою. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.

До поліції звернувся 51-річний харків’янин та заявив, що невідомі особи вчинили на цвинтарі у Балаклії наругу над могилою його доньки. Потерпілий розповів, що з місця поховання зник пам’ятник у вигляді бронзового ангела вагою близько 70 кілограмів.

Співробітники карного розшуку встановили особу, причетну до скоєння кримінального правопорушення. Зловмисником виявився 42-річний місцевий житель. Викрадене чоловік зберігав у себе вдома та збирався здати до пункту прийому металобрухту.

Наразі пам'ятник вилучений та повернутий власникові.

Факт події внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 297 (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання згідно з санкцією статті передбачає позбавлення волі на строк до 7 років.

Нагадаємо, в місті Корсунь-Шевченківський Черкаської області місцевий житель намагався викрасти металеві секції з могильних огорож.

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