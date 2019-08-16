На Черкащині чоловік хотів здати на металобрухт огорожу могил
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. В місті Корсунь-Шевченківський Черкаської області місцевий житель намагався викрасти металеві секції з могильних огорож. Його затримали небайдужі громадяни, які викликали правоохоронців. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.
До чергової частини Корсунь-Шевченківського відділення поліції надійшло повідомлення від жителів міста, що на місцевому цвинтарі невідомий чоловік знімає металеві секції з огородження могил.
На місце події виїхала слідчо-оперативна група, яка встановила, що жителі міста затримали на місцевому цвинтарі раніше судимого місцевого мешканця, коли той викрадав металеві секції з огородження могил. При огляді місця події встановлено, що зловмисник вже встиг зняти металеві огородження з двох могил.
По даному факту розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 297 (Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.
Нагадаємо, раніше у Черкаській області двох малолітніх порушників притягнули до відповідальності за вчинення наруги над могилами.