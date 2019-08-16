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В Черкасской области мужчина хотел сдать на металлолом ограду могил

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 августа. УНН. В городе Корсунь-Шевченковский Черкасской области местный житель пытался похитить металлические секции из могильных оград. Его задержали неравнодушные граждане, которые вызвали правоохранителей. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

В дежурную часть Корсунь-Шевченковского отделения полиции поступило сообщение от жителей города, что на местном кладбище неизвестный мужчина снимает металлические секции с ограждений могил.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая установила, что жители города задержали на местном кладбище ранее судимого местного жителя, когда тот воровал металлические секции с ограждений могил. При осмотре места происшествия установлено, что злоумышленник уже успел снять металлические ограждения из двух могил.

По данному факту начато уголовное производство по части 2 статьи 297 (Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, ранее в Черкасской области двух малолетних нарушителей привлекли к ответственности за совершение надругательства над могилами.

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