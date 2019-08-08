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Двоє малолітніх у Черкаській області спаплюжили могили

Двоє малолітніх у Черкаській області спаплюжили могили

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. Двох малолітніх порушників притягнуто до відповідальності за вчинення наруги над могилами. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Черкаської області.

“Прокуратурою забезпечено підтримання обвинувачення у кримінальному провадженні стосовно 2 малолітніх осіб, які обвинувачуються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 297 (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) Кримінального кодексу України”, — йдеться в повідомленні.

За даними прокуратури, малолітні в квітні 2019 року, з хуліганських мотивів, за попередньою змовою пошкодили пам’ятники та хрести на 12 могилах на території кладовища в одному з сіл Катеринопільського району Черкаської області.

“Ухвалою Катеринопільського районного суду Черкаської області до малолітніх порушників застосовано передбачені законом України про кримінальну відповідальність заходи впливу за вчинення вказаного злочину та, враховуючи недосягнення віку кримінальної відповідальності, до підлітків застосовано примусові заходи виховного характеру у вигляді обмеження дозвілля й встановлення особливих вимог до поведінки”, — повідомили у прес-службі.

Нагадаємо, у Сумах чоловік спаплюжив могилу загиблого бійця АТО.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

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