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У Сумах чоловік спаплюжив могилу загиблого бійця АТО

У Сумах чоловік спаплюжив могилу загиблого бійця АТО

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КИЇВ. 5 серпня. УНН. У Сумах викрили психічно хворого зловмисника, який вчинив наругу над могилою загиблого бійця АТО. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.

Подія сталася 4 серпня. До поліції надійшло повідомлення, що невідомий зламав хрест на могилі одного з воїнів АТО похованого на Алеї Героїв.

Викрили зловмисника того ж дня задопомогою камер відеонагляду, встановленних на Алеї Героїв центрального міського кладовища.

Ним виявився 48-річний житель обласного центру який має розлади психічного здоров’я. Наразі вирішується питання про оголошення йому підозри за скоєний злочин.

Згідно з чинним законодавством за ч.3 ст. 297 (Наруга над могилою, іншим місцем поховання або тілом померлого) зловмиснику може загрожувати покарання у вигляді обмеження волі на строк від чотирьох до п’яти років або позбавлення волі на строк від чотирьох до семи років.

Нагадаємо, на Житомирщині зруйнували могили бійців АТО.

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