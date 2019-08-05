В Сумах мужчина осквернил могилу погибшего бойца АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. В Сумах разоблачили психически больного злоумышленника, который совершил надругательство над могилой погибшего бойца АТО. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
Событие произошло 4 августа. В полицию поступило сообщение, что неизвестный сломал крест на могиле одного из воинов АТО, похороненного на Аллее Героев.
Разоблачили злоумышленника в тот же день с помощью камер видеонаблюдения, установленных на Аллее Героев центрального городского кладбища.
Им оказался 48-летний житель областного центра, который имеет расстройство психического здоровья. Сейчас решается вопрос об объявлении ему подозрения за совершенное преступление.
Согласно действующему законодательству по ч.3 ст. 297 (Надругательство над могилой, другим местом захоронения или телом умершего) злоумышленнику может грозить наказание в виде ограничения свободы на срок от четырех до пяти лет или лишение свободы на срок от четырех до семи лет.
Напомним, на Житомирщине разрушили могилы бойцов АТО.