Двое малолетних в Черкасской области осквернили могилы
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Двое малолетних нарушителей привлечены к ответственности за совершение надругательства над могилами. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Черкасской области.
“Прокуратурой обеспечена поддержка обвинения в уголовном производстве в отношении двух малолетних лиц, обвиняемых в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины”, — говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, малолетние в апреле 2019 года, из хулиганских побуждений, по предварительному сговору повредили памятники и кресты на 12 могилах на территории кладбища в одном из сел Катеринопольского района Черкасской области.
“Постановлением Катеринопольского районного суда Черкасской области к малолетним нарушителям применены предусмотренные законом Украины об уголовной ответственности меры воздействия за совершение указанного преступления и, учитывая недостижения возраста уголовной ответственности, к подросткам применены принудительные меры воспитательного характера в виде ограничения досуга и установления особых требований к поведению”, — сообщили в пресс-службе.
Напомним, в Сумах мужчина осквернил могилу погибшего бойца АТО.