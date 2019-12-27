В Харьковской области мужчина убил знакомого табуретом

Информация об обнаружении тела мужчины поступила в полицию 27 декабря в 7:08 от прохожей женщины.

На место происшествия выезжали руководители и следственно-оперативная группа Змиевского отдела полиции. В ходе проведения оперативных мероприятий лицо, причастное к убийству, было установлено. Им оказался 45-летний местный житель.

Как выяснилось, 26 декабря мужчины распивали спиртные напитки по месту жительства злоумышленника. Внезапно между ними возникла ссора. В результате хозяин дома нанес 47-летнему гостю несколько ударов табуретом по голове. От полученных травм пострадавший скончался. Когда злоумышленник понял, что знакомый не подает признаков жизни, он вынес тело убитого за пределы своего домовладения.

По словам начальника Змиевского отдела полиции Романа Горбунова, по факту происшествия следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет. Вещественные доказательства изъяты. Мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следствие продолжается.

Напомним, в селе Калиново Донецкой области мужчина монтировкой забил до смерти супругов.