На Харківщині чоловік вбив знайомого табуретом
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. У місті Зміїв Харківської області затримали чоловіка, який до смерті забив товариша. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в області.
Інформація про виявлення тіла чоловіка надійшла до поліції 27 грудня о 07:08 від перехожої жінки.
На місце події виїжджали керівники та слідчо-оперативна група Зміївського відділу поліції. В ході проведення оперативних заходів особа, причетна до вбивства, була встановлена. Ним виявився 45-річний місцевий житель.
Як з’ясувалося, 26 грудня чоловіки розпивали спиртні напої за місцем проживання зловмисника. Раптово між ними виникла сварка. В результаті господар оселі наніс 47-річному гостю кілька ударів табуретом по голові. Від отриманих травм потерпілий помер. Коли зловмисник зрозумів, що знайомий не подає ознак життя, він виніс тіло вбитого за межі свого домоволодіння.
За словами начальника Зміївського відділу поліції Романа Горбунова, за фактом події слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. Речові докази вилучені. Чоловік затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідство триває.
Нагадаємо, у селі Калинове Донецької області чоловік монтировкою забив до смерті подружжя.